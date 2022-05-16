Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Россия уже потеряла 27,7 тысячи солдат и 165 вертолетов на украинской земле

Ирина БалачукПонедельник, 16 мая 2022, 11:05
Россия уже потеряла 27,7 тысячи солдат и 165 вертолетов на украинской земле
Фото с Facebook Генштаба ВСУ

За 82 дня войны Россия в Украине уже потеряла около 27 700 своих военных, 1 228 танков и 165 вертолетов.

Источник: Генеральный штаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02 по 16.05 ориентировочно составили:

Реклама:
  • личного состава – около 27 700 (+300) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 1 228 (+8) ед,
  • боевых бронированных машин – 2 974 (+16) ед,
  • артиллерийских систем – 577 (+22) ед,
  • РСЗО – 195 (+0) ед,
  • средств ПВО – 89 (+0) ед,
  • самолетов – 200 (+0) ед,
  • вертолетов – 165 (+1) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 427 (+11),
  • крылатых ракет – 97 (+2),
  • кораблей/катеров – 13 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 2 101 (+14) ед,
  • специальной техники – 42 (+0).

Наибольшие потери противника за прошлые сутки были на Бахмутском и Запорожском направлениях.

Темы: РосcиявойнаУкраина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин

Риск задержки соцвыплат есть в долгосрочной перспективе – Свириденко

По мнению Туска блокада украинской границы скоро прекратится

Украинцы больше всего доверяют Зеленскому и Киму, не доверяют − Бойко и Тимошенко

Россияне расстреляли украинских военнопленных под Запорожьем

Все новости...
Росcия
После разрушения самолетов в аэропорту Пскова отменены все рейсы
Россияне заявили о сбитии беспилотников над несколькими областями
В московских аэропортах задерживались десятки рейсов
Последние новости
19:37
В Украине обнаружили еще трех инфицированных субвариантом COVID-19 "Пирола" – Кузин
19:37
Пожар в гостевом доме в Румынии: уже семеро погибших
19:31
Кабмин продлил действие фиксированного тарифа на электричество для населения еще на 4 месяца
19:14
Украина запустила серийное производство аналога "Шахеда"
19:11
Правительство одобрило соглашение с Румынией о признании образовательных документов
19:07
ВАКС взял под стражу подозреваемого по делу Госспецсвязи
18:59
Государство начало погашение долга по проектам, поддержанным Украинским институтом книги
18:57
фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой
18:51
Туск готовит новое бюджетное предложение, чтобы преодолеть вето президента
18:42
Более высокие налоги для ФЛП и превращение таможенников в следователей: Правительство утвердило Стратегию нацдоходов
Все новости...
Реклама: