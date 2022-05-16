Россия уже потеряла 27,7 тысячи солдат и 165 вертолетов на украинской земле
Понедельник, 16 мая 2022, 11:05
За 82 дня войны Россия в Украине уже потеряла около 27 700 своих военных, 1 228 танков и 165 вертолетов.
Источник: Генеральный штаб ВСУ в Facebook
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02 по 16.05 ориентировочно составили:
- личного состава – около 27 700 (+300) человек ликвидировано,
- танков ‒ 1 228 (+8) ед,
- боевых бронированных машин – 2 974 (+16) ед,
- артиллерийских систем – 577 (+22) ед,
- РСЗО – 195 (+0) ед,
- средств ПВО – 89 (+0) ед,
- самолетов – 200 (+0) ед,
- вертолетов – 165 (+1) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 427 (+11),
- крылатых ракет – 97 (+2),
- кораблей/катеров – 13 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 2 101 (+14) ед,
- специальной техники – 42 (+0).
Наибольшие потери противника за прошлые сутки были на Бахмутском и Запорожском направлениях.
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