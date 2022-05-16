Россия уже потеряла 27,7 тысячи солдат и 165 вертолетов на украинской земле

За 82 дня войны Россия в Украине уже потеряла около 27 700 своих военных, 1 228 танков и 165 вертолетов.

Источник: Генеральный штаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02 по 16.05 ориентировочно составили:

личного состава – около 27 700 (+300) человек ликвидировано,

танков ‒ 1 228 (+8) ед,

боевых бронированных машин – 2 974 (+16) ед,

артиллерийских систем – 577 (+22) ед,

РСЗО – 195 (+0) ед,

средств ПВО – 89 (+0) ед,

самолетов – 200 (+0) ед,

вертолетов – 165 (+1) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 427 (+11),

крылатых ракет – 97 (+2),

кораблей/катеров – 13 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн – 2 101 (+14) ед,

специальной техники – 42 (+0).

Наибольшие потери противника за прошлые сутки были на Бахмутском и Запорожском направлениях.