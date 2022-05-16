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Росіяни вдарили по Донеччині бомбами, ракетами та РСЗВ: 6 загиблих, 12 поранених

Валентина РоманенкоПонеділок, 16 травня 2022, 11:19
Росіяни вдарили по Донеччині бомбами, ракетами та РСЗВ: 6 загиблих, 12 поранених

Росіяни вдарили по Донеччині авіабомбами, ракетами "повітря-земля" та реактивними системами "Град" і "Смерч": шестеро загиблих, 12 поранених.

Джерело: поліція Донеччини

Деталі: За добу окупанти обстріляли 10 населених пунктів: Маріуполь, Авдіївка, Торецьк, Лиман, Соледар, Залізне, Бахмут, Нью-Йорк, Діброва, Бахмутське.

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Пряма мова: "Надійшла інформація про 6 загиблих мирних жителів, ще 12 поранені.

Руйнувань зазнали 36 цивільних об’єктів - житлові будинки, мечеть, завод, кафе, об’єкти критичної інфраструктури.

Воєнні злочини рф задокументовано. Поліцейські розпочали досудові розслідування за ст.438 (порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу України".

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Теми: Донецька областьвійна
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