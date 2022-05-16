Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Росіяни вдарили по Донеччині бомбами, ракетами та РСЗВ: 6 загиблих, 12 поранених

Валентина РоманенкоПонеділок, 16 травня 2022, 11:19

Росіяни вдарили по Донеччині авіабомбами, ракетами "повітря-земля" та реактивними системами "Град" і "Смерч": шестеро загиблих, 12 поранених.

Джерело: поліція Донеччини

Деталі: За добу окупанти обстріляли 10 населених пунктів: Маріуполь, Авдіївка, Торецьк, Лиман, Соледар, Залізне, Бахмут, Нью-Йорк, Діброва, Бахмутське.

 
 

Пряма мова: "Надійшла інформація про 6 загиблих мирних жителів, ще 12 поранені.

Руйнувань зазнали 36 цивільних об’єктів - житлові будинки, мечеть, завод, кафе, об’єкти критичної інфраструктури.

Воєнні злочини рф задокументовано. Поліцейські розпочали досудові розслідування за ст.438 (порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу України".

 

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Донецька областьвійна
Головне сьогодні

оновлено від 00.50У Львові пролунали вибухи

Гарнізон "Маріуполь" виконав завдання, віддано наказ зберегти життя – Генштаб

Путін планує операції на Донбасі на рівні полковника чи бригадного генерала – ЗМІ

"Вдалого полювання": ППО знищує штурмовик, ракету і три безпілотники РФ

Путін каже світовим лідерам, що для переговорів із Зеленським ще не час  - ОП

Білорусь активізувалася на кордоні, зібралися захищатися від українців і НАТО - ЗМІ

Усі новини...
Донецька область
Американські аналітики: Росіяни зосередяться на битві за Сєвєродонецьк
На Донеччині Росія за день вбила 3 і поранила 13 цивільних
Посадовець УЗ на Донеччині допомагає окупантам відновити сполучення до Росії – ОГП
Останні новини
05:43
США готують пакет на $11 мільярдів для боротьби з ризиками голоду у світі
05:08
Японія підписала кредитну угоду з Україною на $100 млн
04:38
Пакет допомоги Україні на $40 млрд пройшов процедурне голосування в Сенаті США
03:48
Боррель: ЄС допоможе Україні експортувати заблоковане росіянами зерно
02:51
Біля Чорнобаївки знищено ворожий склад пально-мастильних матеріалів – ОК "Південь"
02:10
ЄС затвердив €500 мільйонів нової допомоги Україні
01:54
Окупанти знову вдарили по військовому об'єкту на Львівщині – ОВА
01:30
оновлено від 00.50У Львові пролунали вибухи
00:52
Американські гаубиці "дуже ефективно" допомагають Україні нищити ворога – ЗМІ
00:44
фото, оновлено від 22.42З "Азовсталі" виїхали автобуси з українськими бійцями – Reuters
Усі новини...