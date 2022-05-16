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Россияне ударили по Донбасу бомбами, ракетами и РСЗО: 6 погибших, 12 раненых

Валентина РоманенкоПонедельник, 16 мая 2022, 11:19
Россияне ударили по Донбасу бомбами, ракетами и РСЗО: 6 погибших, 12 раненых

Россияне ударили по Донетчине авиабомбами, ракетами "воздух-земля" и реактивными системами "Град" и "Смерч": шесть погибших, 12 раненых.

Источник: полиция Донетчины

Детали: За сутки оккупанты обстреляли 10 населенных пунктов: Мариуполь, Авдеевка, Торецк, Лиман, Соледар, Железное, Бахмут, Нью-Йорк, Диброва, Бахмутское.

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Прямая речь: "Поступила информация о 6 погибших мирных жителях, еще 12 ранены.

Разрушения получили 36 гражданских объектов - жилые дома, мечеть, завод, кафе, объекты критической инфраструктуры.

Военные преступления России задокументированы. Полицейские начали досудебное расследование по ст.438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины".

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Темы: Донецкая областьвойна
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