У Києві затримали шахраїв, які наміняли сувенірних грошей на понад мільйон
У Києві затримано валютних шахраїв, які обміняли 1,2 млн грн сувенірних грошей на справжню валюту.
Джерело: Київська міська прокуратура
Деталі: Встановлено, що 39-річна жінка та її 43-річний чоловік, розмістивши в Інтернеті оголошення про обмін готівки, отримали пропозицію про обмін грошових коштів.
Жінка при цьому виконувала роль "адміністратора", її спільник зустрічався з людьми на території Печерського і Шевченківського районів Києва, та, в обмін на справжні долари та євро передавав сувенірні грошові кошти, запаковані в банківські печатні упаковки.
Встановлено, що у такий спосіб зловмисники заволоділи коштами громадян на суму 23 600 доларів і 16 900 євро, що складає понад 1,2 млн грн.
Правоохоронці затримали шахрайський дует одразу після чергової афери.
Їм обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою із визначенням застави у розмірі 496 200 гривень кожному.