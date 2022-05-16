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У Києві затримали шахраїв, які наміняли сувенірних грошей на понад мільйон

Роман ПетренкоПонеділок, 16 травня 2022, 11:27
фото прокуратури

У Києві затримано валютних шахраїв, які обміняли 1,2 млн грн сувенірних грошей на справжню валюту.

Джерело: Київська міська прокуратура

Деталі: Встановлено, що 39-річна жінка та її 43-річний чоловік, розмістивши в Інтернеті оголошення про обмін готівки, отримали пропозицію про обмін грошових коштів.

Жінка при цьому виконувала роль "адміністратора", її спільник зустрічався з людьми на території Печерського і Шевченківського районів Києва, та, в обмін на справжні долари та євро передавав сувенірні грошові кошти, запаковані в банківські печатні упаковки.

Встановлено, що у такий спосіб зловмисники заволоділи коштами громадян на суму 23 600 доларів і 16 900 євро, що складає понад 1,2 млн грн.

Правоохоронці затримали шахрайський дует одразу після чергової афери.

Їм обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою із визначенням застави у розмірі 496 200 гривень кожному.

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Теми: Київпрокуратурагроші
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