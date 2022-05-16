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В Киеве задержали мошенников, которые наменяли сувенирных денег более чем на миллион

Роман ПетренкоПонедельник, 16 мая 2022, 11:27
В Киеве задержали мошенников, которые наменяли сувенирных денег более чем на миллион
фото прокуратуры

В Киеве задержаны валютные мошенники, которые обменяли 1,2 млн грн сувенирных денег на настоящую валюту.

Источник: Киевская городская прокуратура

Детали: Установлено, что 39-летняя женщина и ее 43-летний мужчина, разместив в Интернете объявления об обмене наличных денег, получили предложение об обмене денежных средств.

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Женщина при этом исполняла роль "администратора", ее подельник встречался с людьми на территории Печерского и Шевченковского районов Киева, и, в обмен на настоящие доллары и евро, передавал сувенирные денежные средства, упакованные в банковские печатные упаковки.

Установлено, что таким образом злоумышленники завладели средствами граждан на сумму 23 600 долларов и 16 900 евро, что составляет более 1,2 млн. грн.

Правоохранители задержали мошеннический дуэт сразу после очередной аферы.

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Им избраны меры предосторожности в виде содержания под стражей с определением залога в размере 496 200 гривен каждому.

 

Темы: Киевпрокуратураденьги
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