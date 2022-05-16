Близько 100 російських танкістів здалися в полон до середини березня – розвідка

До середини березня 96 російських танкістів здалися в полон.

Джерело: Головне управління розвідки Міноборони у Facebook

Дослівно розвідка: "Воєнна розвідка України здобула документальні підтвердження втрат живої сили та техніки 1 танкової армії збройних сил країни-окупанта.

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Станом на 15 березня загальні втрати 1 російської танкової армії становили 409 осіб. Українські воїни ліквідували 61 та поранили 209 окупантів. Лише за перші два тижні війни зникли безвісти 44 російські танкісти та 96 окупантів зі складу цієї армії вирішили зберегти свої життя та здалися в полон".

Фото розвідки

Деталі: Також повідомляється, що за цей час захисниками України знищили та захопили 308 одиниць бойової техніки зі складу 1 російської танкової армії окупантів.

Фото розвідки

Завдяки отриманим документам розвідники встановили перелік підрозділів, які беруть участь у військовому вторгненні на територію України. А також військові звання та прізвища окупантів, які під час ведення бойових дій загинули, пропали безвісти, потрапили в полон або отримали поранення.