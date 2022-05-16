Около 100 российских танкистов сдались в плен до середины марта – разведка

До середины марта 96 российских танкистов сдались в плен.

Источник: Главное управление разведки Минобороны в Facebook

Дословно разведка: "Военная разведка Украины получила документальные подтверждения потерь живой силы и техники танковой армии вооруженных сил страны-оккупанта.

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По состоянию на 15 марта общие потери 1 российской танковой армии составили 409 человек. Украинские воины ликвидировали 61 и ранили 209 оккупантов. Только за первые две недели войны пропали без вести 44 российских танкиста и 96 оккупантов из состава этой армии решили сохранить свои жизни и сдались в плен".

Фото разведки

Детали: Также сообщается, что за это время защитниками Украины уничтожили и захватили 308 единиц боевой техники из состава 1 российской танковой армии оккупантов.

фото разведки

Благодаря полученным документам разведчики установили перечень подразделений, участвующих в военном вторжении на территорию Украины. А также военные звания и фамилии оккупантов, которые погибли во время ведения боевых действий, пропали без вести, попали в плен или получили ранения.