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У США вважають, що Україна може "обійти" ПДЧ на шляху до НАТО, як Фінляндія та Швеція

"Європейська правда"Понеділок, 16 травня 2022, 11:59
У США вважають, що Україна може обійти ПДЧ на шляху до НАТО, як Фінляндія та Швеція
Крістіна Квін, фото Getty Images

Тимчасова повірена США в Україні Крістіна Квін вважає, що Україна має шанс стати членом НАТО без етапу Плану дій щодо членства – як Фінляндія та Швеція, тому що це не обов'язкова частина процедури вступу. 

Про це вона сказала в інтерв’ю "Європейській правді". 

"Що стосується можливості вступу Фінляндії без ПДЧ, то План дій щодо членства ніколи не був юридичною вимогою для приєднання до НАТО, а отже, Україна також може вступити до Альянсу без ПДЧ. Однак я би не називала це скороченою процедурою", - зазначила тимчасова повірена.

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Вона зауважила, що ПДЧ – це механізм, який дозволяє державі-члену досягнути вимог для сумісності, і якщо якась держава вже відповідає усім вимогам – План дій щодо членства стає непотрібним.

"Тому як Україна, так і будь-яка інша держава не має отримувати План дій щодо членства та виконувати його у разі, якщо ви загалом будете відповідати більшій частині вимог", - сказала Крістіна Квін.

Зазначимо, у рішенні Брюссельського саміту НАТО у червні 2021 року підтвердили рішення Бухарестського саміту 2008 року про те, що Україна у майбутньому стане членом Альянсу через План дій щодо членства.

ВІДЕО ДНЯ

Про результати саміту 2021 року читайте у статті Грузинський план для України: чому саміт НАТО став перемогою Києва та дивіться у відеопоясненні ЄвроПравди.

Очікується, що Фінляндія та Швеція подадуть заявки на вступ до НАТО вже 17 травня.

Знати більше: Глава посольства США: Україна також може вступити до НАТО без ПДЧ

Теми: НАТОУкраїнаСШАФінляндія
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