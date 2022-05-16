В США считают, что Украина может "обойти" ПДЧ на пути в НАТО, как Финляндия и Швеция

Временная поверенная США в Украине Кристина Квин считает, что у Украины есть шанс стать членом НАТО без этапа Плана действий по членству – как у Финляндии и Швеции, потому что это не обязательная часть процедуры вступления.

Об этом она сказала в интервью "Европейской правде".

"Что касается возможности вступления Финляндии без ПДЧ, то План действий по членству никогда не являлся юридическим требованием для присоединения к НАТО, а значит, Украина также может вступить в Альянс без ПДЧ. Однако я бы не называла это сокращенной процедурой", - отметила временная поверенная.

Она отметила, что ПДЧ – это механизм, позволяющий государству-члену достичь требований для совместимости, и если какое-либо государство уже отвечает всем требованиям – План действий по членству становится ненужным.

"Поэтому как Украина, так и любое другое государство не должно получать План действий по членству и выполнять его в случае, если вы в общем будете отвечать большей части требований", - сказала Кристина Квин.

Отметим, в решении Брюссельского саммита НАТО в июне 2021 года подтвердили решение Бухарестского саммита 2008 года о том, что Украина в будущем станет членом Альянса через План действий по членству.

О результатах саммита 2021 года читайте в статье Грузинский план для Украины: почему саммит НАТО стал победой Киева и смотрите в видеообъяснении ЕвроПравды.

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Ожидается, что Финляндия и Швеция подадут заявки на вступление в НАТО уже 17 мая.

Знать больше: Глава посольства США: Украина также может вступить в НАТО без ПДЧ