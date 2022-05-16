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"Як у фільмі жахів": війна в Україні стала пеклом для окупантів - перехоплення СБУ

Валентина РоманенкоПонеділок, 16 травня 2022, 12:21
ілюстративне фото втрат окупантів

Служба безпеки України перехопила телефонні розмови окупантів, які свідчать, що єдине, про що ті мріють – вижити, звільнитися з армії і більше ніколи не повертатися в Україну.

Джерело: СБУ

Деталі: За словами одного із загарбників, який воює на Луганському напрямку, у них вже згоріли всі машини, а особового складу залишилося пів батальйону. Тож тепер у їхній алтайський край возитимуть багато 200-их.

Дослівно окупанти: "У нас вообще ж*па… У нас очень много 200-х и 300-х… командира моего убило. Я сам еле выбрался оттуда, отвечаю. Я, короче, всё… я просто приеду в Алейск, я служить не буду… всё. Я честно, я увольняться буду, ну его нафиг. После такого, что я повидал, нет…".

"Знаешь, это ужас… отвечаю. Это просто ад настоящий, как в фильме ужасов!".

Дослівно СБУ: "Що ж, рашисти, ласкаво просимо до пекла! Ви самі обрали собі таку долю!".

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Теми: СБУвійна
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