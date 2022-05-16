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"Как в фильме ужасов": война в Украине стала адом для оккупантов - перехват СБУ

Валентина РоманенкоПонедельник, 16 мая 2022, 12:21
Как в фильме ужасов: война в Украине стала адом для оккупантов - перехват СБУ
иллюстративное фото потерь оккупантов

Служба безопасности Украины перехватила телефонные разговоры оккупантов, которые свидетельствуют, что единственное, о чем те мечтают – выжить, уволиться из армии и больше никогда не возвращаться в Украину.

Источник: СБУ

Детали: По словам одного из захватчиков, воюющего на Луганском направлении, у них уже сгорели все машины, а личного состава осталось пол батальона. Теперь в их алтайский край будут возить многие 200-е.

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Дословно оккупанты: "У нас вообще ж*па… У нас очень много 200-х и 300-х… командира моего убило. Я сам еле выбрался оттуда, отвечаю. Я, короче, всё… я просто приеду в Алейск, я служить не буду… всё. Я честно, я увольняться буду, ну его нафиг. После такого, что я повидал, нет…".

"Знаешь, это ужас… отвечаю. Это просто ад настоящий, как в фильме ужасов!".

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Дословно СБУ: "Что ж, рашисты, добро пожаловать в ад! Вы сами выбрали себе такую ​​судьбу!".

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Темы: СБУвойна
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