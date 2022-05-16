З окупованого Мелітополя вже виїхали до половини мешканців – мер

З Мелітополя Запорізької області виїхали 45-50% мешканців за останні два місяці, повідомили у мерії.

Джерело: заява мера Мелітополя Івана Федорова під час телемарафону

Пряма мова Федорова: "За нашими даними, з Мелітополя за останні два місяці поїхали 45-50% жителів, це майже 60-65 тисяч жителів поїхали.

Тому залишилося в Мелітополі близько 70 тисяч жителів.

Не поїхали з міста лише літні люди або ті, в кого є літні родичі, або ті, хто не мають змоги і родичів на території, яка контролюється урядом України".

Деталі: У селах, зазначає Федоров, залишилося більше людей, але до приміських сіл окупанти не дійшли.

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