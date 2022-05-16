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Из оккупированного Мелитополя уже выехали до половины жителей – мэр

Роман ПетренкоПонедельник, 16 мая 2022, 12:24
фото: Tatiana Kumok

Из Мелитополя Запорожской области уехали 45-50% жителей за последние два месяца, сообщили в мэрии.

Источник: заявление мэра Мелитополя Ивана Федорова во время телемарафона

Прямая речь Федорова: "По нашим данным, из Мелитополя за последние два месяца уехали 45-50% жителей, это почти 60-65 тысяч жителей уехали.

Поэтому осталось в Мелитополе около 70 тысяч человек.

Не уехали из города только пожилые люди или те, у кого есть пожилые родственники, или не имеющие возможности и родственников на территории, которая контролируется правительством Украины".

Детали: В селах, отмечает Федоров, осталось больше людей, но до пригородных сел оккупанты не дошли.

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Темы: МелитопольоккупациявойнаРосcия
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