15 людей поранено у Миколаївській області за добу – голова облради

За добу 15 травня у Миколаївській області обстрілами російських військових було поранено 15 людей.

Джерело: голова Миколаївської обласної ради Ганна Замазєєва

Пряма мова: "Окупанти знову обстрілюють Миколаївщину. За минулу добу на Миколаївщині поранення отримали 15 людей. Більшість поранених – цивільні особи. На щастя, дітей серед постраждалих немає".

Деталі: Усі постраждалі доставлені у наші медичні заклади і отримують необхідну допомогу.

Загалом, станом на ранок 16 травня у миколаївських лікарнях перебували 168 громадян, що постраждали від атак окупантів на Миколаївщину.