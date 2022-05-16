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15 людей поранено у Миколаївській області за добу – голова облради

Олена РощінаПонеділок, 16 травня 2022, 12:52
Фото ДСНС

За добу 15 травня у Миколаївській області обстрілами російських військових було поранено 15 людей.

Джерело: голова Миколаївської обласної ради Ганна Замазєєва 

Пряма мова: "Окупанти знову обстрілюють Миколаївщину. За минулу добу на Миколаївщині поранення отримали 15 людей. Більшість поранених – цивільні особи. На щастя, дітей серед постраждалих немає".

Деталі: Усі постраждалі доставлені у наші медичні заклади і отримують необхідну допомогу.

Загалом, станом на ранок 16 травня у миколаївських лікарнях перебували 168 громадян, що постраждали від атак окупантів на Миколаївщину.

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Теми: Миколаївська областьвійна
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