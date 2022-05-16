Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

15 человек ранены в Николаевской области за сутки – глава облсовета

Елена РощинаПонедельник, 16 мая 2022, 12:52
15 человек ранены в Николаевской области за сутки – глава облсовета
Фото ГСЧС

За сутки 15 мая в Николаевской области обстрелами российских военных были ранены 15 человек.

Источник: глава Николаевского областного совета Анна Замазеева

Прямая речь: "Оккупанты снова обстреливают Николаевщину. За минувшие сутки в Николаевской области ранения получили 15 человек. Большинство раненых – гражданские лица. К счастью, детей среди пострадавших нет".

Реклама:

Детали: Все пострадавшие доставлены в наши медицинские учреждения и получают необходимую помощь.

В целом по состоянию на утро 16 мая в николаевских больницах находились 168 граждан, пострадавших от атак оккупантов Николаевской области.

Темы: Николаевская областьвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин

Риск задержки соцвыплат есть в долгосрочной перспективе – Свириденко

По мнению Туска блокада украинской границы скоро прекратится

Украинцы больше всего доверяют Зеленскому и Киму, не доверяют − Бойко и Тимошенко

Россияне расстреляли украинских военнопленных под Запорожьем

Все новости...
Николаевская область
Притворялась "детективом" и обманывала семьи пропавших бойцов: на Николаевщине задержали мошенницу
Украинцев призывают к осмотрительности 23-24 августа: У нас День Независимости, а россияне коварны
"Психические болезни" для уклонистов: на Николаевщине разоблачили масштабную схему торговли справками
Последние новости
19:37
В Украине обнаружили еще трех инфицированных субвариантом COVID-19 "Пирола" – Кузин
19:37
Пожар в гостевом доме в Румынии: уже семеро погибших
19:31
Кабмин продлил действие фиксированного тарифа на электричество для населения еще на 4 месяца
19:14
Украина запустила серийное производство аналога "Шахеда"
19:11
Правительство одобрило соглашение с Румынией о признании образовательных документов
19:07
ВАКС взял под стражу подозреваемого по делу Госспецсвязи
18:59
Государство начало погашение долга по проектам, поддержанным Украинским институтом книги
18:57
фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой
18:51
Туск готовит новое бюджетное предложение, чтобы преодолеть вето президента
18:42
Более высокие налоги для ФЛП и превращение таможенников в следователей: Правительство утвердило Стратегию нацдоходов
Все новости...
Реклама: