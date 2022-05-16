15 человек ранены в Николаевской области за сутки – глава облсовета

За сутки 15 мая в Николаевской области обстрелами российских военных были ранены 15 человек.

Источник: глава Николаевского областного совета Анна Замазеева

Прямая речь: "Оккупанты снова обстреливают Николаевщину. За минувшие сутки в Николаевской области ранения получили 15 человек. Большинство раненых – гражданские лица. К счастью, детей среди пострадавших нет".

Детали: Все пострадавшие доставлены в наши медицинские учреждения и получают необходимую помощь.

В целом по состоянию на утро 16 мая в николаевских больницах находились 168 граждан, пострадавших от атак оккупантов Николаевской области.