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15 человек ранены в Николаевской области за сутки – глава облсовета

Елена РощинаПонедельник, 16 мая 2022, 12:52
Фото ГСЧС

За сутки 15 мая в Николаевской области обстрелами российских военных были ранены 15 человек.

Источник: глава Николаевского областного совета Анна Замазеева

Прямая речь: "Оккупанты снова обстреливают Николаевщину. За минувшие сутки в Николаевской области ранения получили 15 человек. Большинство раненых – гражданские лица. К счастью, детей среди пострадавших нет".

Детали: Все пострадавшие доставлены в наши медицинские учреждения и получают необходимую помощь.

В целом по состоянию на утро 16 мая в николаевских больницах находились 168 граждан, пострадавших от атак оккупантов Николаевской области.

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Темы: Николаевская областьвойна
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