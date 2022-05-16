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У Польщі не побачили помилок у діях поліції через облитого "кров'ю" посла РФ

"Європейська правда"Понеділок, 16 травня 2022, 13:16

Внутрішнє розслідування не виявило помилок у роботі поліції, яка забезпечувала порядок під час церемонії покладання вінків на могилі радянських військових у Варшаві 9 травня, коли посла РФ облили "кров’ю". 

Як повідомляє RMF24, про це заявив представник поліції Варшави Сильвестр Марчак, пише "Європейська правда". 

"Повний набір документів переданий до окружної прокуратури Варшави для подальших рішень. Зазначу, що жодних дисциплінарних проваджень не ведеться", - повідомив Марчак.

Після інциденту на адресу поліції лунали звинувачення у тому, що вони не створили передумови, щоб запобігти нападу на посла, і реакція була із затримкою. 

Нагадаємо, 9 травня посла Росії у Польщі Сєргєя Андрєєва під час пам’ятної церемонії на кладовищі радянських військових у Варшаві облили штучною кров’ю під вигуки "Фашисти!". На місці було багато проукраїнських активістів, які прийшли висловити обурення війною Росії проти України. 

В МЗС Польщі висловили жаль з приводу інциденту, зазначивши, що дипломати користуються особливим захистом, незалежно від політики держави, яку вони представляють. 

Росія через цей випадок викликала посла Польщі, а польське посольство у Москві облили червоною фарбою. 

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Теми: ПольщаРосія
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