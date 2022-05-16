В Польше не увидели ошибок в действиях полиции из-за облитого "кровью" посла РФ

Внутреннее расследование не выявило ошибок в работе полиции, обеспечивавшей порядок во время церемонии возложения венков на могиле советских военных в Варшаве 9 мая, когда посла РФ облили "кровью".

Как сообщает RMF24, об этом заявил представитель полиции Варшавы Сильвестр Марчак, пишет "Европейская правда".

"Полный набор документов передан в окружную прокуратуру Варшавы для дальнейших решений. Отмечу, что никаких дисциплинарных производств не ведется", - сообщил Марчак.

После инцидента в адрес полиции звучали обвинения в том, что они не создали предпосылки, чтобы предотвратить нападение на посла, и реакция была с задержкой.

Напомним, 9 мая посла России в Польше Сергея Андреева во время памятной церемонии на кладбище советских военных в Варшаве облили искусственной кровью под возгласы "Фашисты!" На месте было много проукраинских активистов, пришедших выразить возмущение войной России против Украины.

В МИД Польши выразили сожаление по поводу инцидента, отметив, что дипломаты пользуются особой защитой независимо от политики государства, которую они представляют.

Россия из-за этого вызвала посла Польши, а польское посольство в Москве облили красной краской.