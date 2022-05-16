Німеччина та Австрія прогнозують домовленість про шостий пакет санкцій проти РФ за кілька днів

Європейському союзу потрібно ще кілька днів, щоб узгодити шостий пакет санкцій проти Росії.

Про це заявила міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок, прибувши на зустріч зі своїми колегами з ЄС до Брюсселя, пише "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

"Як німці, ми знаємо, що нафтове ембарго – нелегкий крок. Деякі питання ще потрібно вирішити, і це відбудеться не сьогодні. Але я впевнена, що найближчими днями ми знайдемо угоду", - сказала Бербок.

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Міністр закордонних справ Австрії Александр Шалленберг також заявив, що очікує на узгодження шостого пакета санкцій найближчими днями.

"Зрозуміло, що певна потреба в обговоренні все ще існує, але я вважаю, що ми повинні прагнути того, щоб ці обговорення проводилися там, де вони мають бути, на Раді ЄС, щоб не створювати публічного іміджу розбіжностей. Росія спостерігає за нами", – сказав він.

Раніше повідомлялося, що міністри закордонних справ країн ЄС, ймовірно, не зможуть розблокувати питання щодо запровадження нафтових ембарго проти Росії на зустрічі у Брюсселі 16 травня.

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Також повідомлялося, що Німеччина планує припинити імпорт російської нафти в кінці року, навіть якщо Євросоюзу не вдасться домовитися про загальну заборону в рамках наступного пакета санкцій.

Нагадаємо, поступово з’являються прихильники думки, що нафтове ембарго можливо краще затримати, щоб не гальмувати схвалення інших заходів. Це відбувається через незгоду Угорщини підтримати такі санкції.

Опоненти цієї ідеї кажуть, що якщо не включити нафту до шостого пакета санкцій, це виглядатиме як прояв слабкості.