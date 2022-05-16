Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Німеччина та Австрія прогнозують домовленість про шостий пакет санкцій проти РФ за кілька днів

"Європейська правда"Понеділок, 16 травня 2022, 13:23

Європейському союзу потрібно ще кілька днів, щоб узгодити шостий пакет санкцій проти Росії.

Про це заявила міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок, прибувши на зустріч зі своїми колегами з ЄС до Брюсселя, пише "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

"Як німці, ми знаємо, що нафтове ембарго – нелегкий крок. Деякі питання ще потрібно вирішити, і це відбудеться не сьогодні. Але я впевнена, що найближчими днями ми знайдемо угоду", - сказала Бербок.

Міністр закордонних справ Австрії Александр Шалленберг також заявив, що очікує на узгодження шостого пакета санкцій найближчими днями.

"Зрозуміло, що певна потреба в обговоренні все ще існує, але я вважаю, що ми повинні прагнути того, щоб ці обговорення проводилися там, де вони мають бути, на Раді ЄС, щоб не створювати публічного іміджу розбіжностей. Росія спостерігає за нами", – сказав він.

Раніше повідомлялося, що міністри закордонних справ країн ЄС, ймовірно, не зможуть розблокувати питання щодо запровадження нафтових ембарго проти Росії на зустрічі у Брюсселі 16 травня.

Також повідомлялося, що Німеччина планує припинити імпорт російської нафти в кінці року, навіть якщо Євросоюзу не вдасться домовитися про загальну заборону в рамках наступного пакета санкцій.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, поступово з’являються прихильники думки, що нафтове ембарго можливо краще затримати, щоб не гальмувати схвалення інших заходів. Це відбувається через незгоду Угорщини підтримати такі санкції.

Опоненти цієї ідеї кажуть, що якщо не включити нафту до шостого пакета санкцій, це виглядатиме як прояв слабкості. 

Теми: НімеччинаАвстрія
Головне сьогодні

Ворог зазнав втрат і відійшов на сєвєродонецькому напрямку – зведення

Окупанти знову вдарили по військовому об'єкту на Львівщині – ОВА

Гарнізон "Маріуполь" виконав завдання, віддано наказ зберегти життя – Генштаб

Путін планує операції на Донбасі на рівні полковника чи бригадного генерала – ЗМІ

"Вдалого полювання": ППО знищує штурмовик, ракету і три безпілотники РФ

Путін каже світовим лідерам, що для переговорів із Зеленським ще не час  - ОП

Усі новини...
Німеччина
Війна в Україні - друга з основних проблем, які турбують німців, після інфляції
Німеччина відмовиться від російської нафти до кінця року незалежно від санкцій ЄС - ЗМІ
Партія канцлера Шольца програє вибори у важливому регіоні
Останні новини
07:44
У Курській області РФ заявили про перестрілку поблизу кордону з Україною
07:42
Росіяни проводили підйомно-рятувальні роботи біля Зміїного – штаб
07:25
Канада готова допомогти суднами для експорту українського зерна
07:04
Ворог зазнав втрат і відійшов на сєвєродонецькому напрямку – зведення
06:52
Під Макаровим на Київщині виявили ще одне масове захоронення
06:32
Через звірства росіян в Україні Сенат США готує новий закон про військові злочини – ЗМІ
05:43
США готують пакет на $11 мільярдів для боротьби з ризиками голоду у світі
05:08
Японія підписала кредитну угоду з Україною на $100 млн
04:38
Пакет допомоги Україні на $40 млрд пройшов процедурне голосування в Сенаті США
03:48
Боррель: ЄС допоможе Україні експортувати заблоковане росіянами зерно
Усі новини...