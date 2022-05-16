Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Німеччина та Австрія прогнозують домовленість про шостий пакет санкцій проти РФ за кілька днів

"Європейська правда"Понеділок, 16 травня 2022, 13:23

Європейському союзу потрібно ще кілька днів, щоб узгодити шостий пакет санкцій проти Росії.

Про це заявила міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок, прибувши на зустріч зі своїми колегами з ЄС до Брюсселя, пише "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

"Як німці, ми знаємо, що нафтове ембарго – нелегкий крок. Деякі питання ще потрібно вирішити, і це відбудеться не сьогодні. Але я впевнена, що найближчими днями ми знайдемо угоду", - сказала Бербок.

Реклама:

Міністр закордонних справ Австрії Александр Шалленберг також заявив, що очікує на узгодження шостого пакета санкцій найближчими днями.

"Зрозуміло, що певна потреба в обговоренні все ще існує, але я вважаю, що ми повинні прагнути того, щоб ці обговорення проводилися там, де вони мають бути, на Раді ЄС, щоб не створювати публічного іміджу розбіжностей. Росія спостерігає за нами", – сказав він.

Раніше повідомлялося, що міністри закордонних справ країн ЄС, ймовірно, не зможуть розблокувати питання щодо запровадження нафтових ембарго проти Росії на зустрічі у Брюсселі 16 травня.

ВІДЕО ДНЯ

Також повідомлялося, що Німеччина планує припинити імпорт російської нафти в кінці року, навіть якщо Євросоюзу не вдасться домовитися про загальну заборону в рамках наступного пакета санкцій.

Нагадаємо, поступово з’являються прихильники думки, що нафтове ембарго можливо краще затримати, щоб не гальмувати схвалення інших заходів. Це відбувається через незгоду Угорщини підтримати такі санкції.

Опоненти цієї ідеї кажуть, що якщо не включити нафту до шостого пакета санкцій, це виглядатиме як прояв слабкості. 

Теми: НімеччинаАвстрія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

Кулеба назвав історичною домовленість Шольца й Орбана щодо голосування

НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни

Усі новини...
Німеччина
Мер німецького міста їздив на бал у Петербург і виступав там з промовою
Німеччина скорочує податки на 32 млрд євро, щоб дати поштовх економіці
У Німеччині розслідують, як їхня електроніка опинилась у російських "Орланах" – ЗМІ
Останні новини
22:27
Зеленський: Днями Єврокомісія почне скринінг українського законодавства
22:15
СБУ відкрила провадження через пристрій у "потенційному" кабінеті Залужного
22:02
Лідер боснійських сербів демонстративно проголосував за межами кабінки
21:44
оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"
21:25
Зеленський подякував розвідці, СБУ і Повітряним силам: Потужно було
21:12
Зеленський: Країни G7 можуть показати своє лідерство щодо заморожених активів РФ
21:04
Шукачі притулку зникли з кордону Фінляндії з РФ після повторного закриття
20:59
Росіяни збили свій Су-25 – Повітряні сили
20:45
У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела
20:29
доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід
Усі новини...
Реклама: