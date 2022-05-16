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Германия и Австрия прогнозируют договоренность о шестом пакете санкций против РФ за несколько дней

"Европейская правда"Понедельник, 16 мая 2022, 13:23

Европейскому Союзу нужно еще несколько дней, чтобы согласовать шестой пакет санкций против России.

Об этом заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, прибыв на встречу со своими коллегами из ЕС в Брюссель, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

"Как немцы, мы знаем, что нефтяное эмбарго – нелегкий шаг. Некоторые вопросы еще предстоит решить, и это произойдет не сегодня. Но я уверена, что в ближайшие дни мы найдем соглашение", - сказала Бербок.

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Министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг также заявил, что ожидает согласования шестого пакета санкций в ближайшие дни.

"Понятно, что определенная потребность в обсуждении все еще существует, но я считаю, что мы должны стремиться к тому, чтобы эти обсуждения проводились там, где они должны быть, на Совете ЕС, чтобы не создавать публичного имиджа разногласий. Россия наблюдает за нами", – сказал он.

Ранее сообщалось, что министры иностранных дел стран ЕС, вероятно, не смогут разблокировать вопрос о введении нефтяных эмбарго против России на встрече в Брюсселе 16 мая.

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Также сообщалось, что Германия планирует прекратить импорт российской нефти в конце года, даже если Евросоюзу не удастся договориться об общем запрете в рамках следующего пакета санкций.

Напомним, постепенно появляются сторонники мнения, что нефтяное эмбарго можно лучше задержать, чтобы не тормозить одобрение других мер. Это происходит из-за несогласия Венгрии поддержать такие санкции.

Оппоненты этой идеи говорят, что если не включить нефть в шестой пакет санкций, это будет выглядеть как проявление слабости.

Темы: ГерманияАвстрия
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