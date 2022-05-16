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Глава Пентагону після дзвінка Шойгу поговорив з українським колегою

Понеділок, 16 травня 2022, 14:10

Міністр оборони США Ллойд Остін після телефонної розмови з міністром оборони РФ зателефонував українському колезі Олексію Резнікову. 

Про це він повідомив у своєму Twitter, пише "Європейська правда". 

"Поговорив сьогодні знову з Олексієм Резніковим, щоб обговорити ситуацію на полі бою та потреби України. Я проінформував його про мою телефонну розмову 13 травня з міністром оборони РФ Сергєєм Шойгу та наголосив на нашій непохитній підтримці суверенітету і безпеки України", - написав Ллойд Остін.

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Повідомлення майже аналогічного змісту оприлюднив і Олексій Резніков, додавши, що розповів про успішне застосування українськими військовими гаубиць M777. 

"Вдячний США загалом і Ллойду Остіну особисто за непохитну дипломатичну і військову підтримку України", - написав він. 

Нагадаємо, розмова Остіна і Шойгу 13 травня була першим їхнім спілкуванням з початку повномасштабної війни РФ проти України. За твердженням російської сторони, вона відбулася з ініціативи США.

ВІДЕО ДНЯ

Як повідомлялося, тимчасова повірена США в Україні в інтерв’ю "Європейській правді" розповіла, що Штати надали Україні зброю без якихось умов щодо ОРДЛО і Криму

Вона зазначила також, що Україна сама має визначати, що буде вважати своєю перемогою у війні. 

Повний текст інтерв'ю читайте тут: Глава посольства США: Україна також може вступити до НАТО без ПДЧ

Теми: СШАарміязброя
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