Глава Пентагона после звонка Шойгу поговорил с украинским коллегой

Министр обороны США Ллойд Остин после телефонного разговора с министром обороны РФ позвонил по телефону украинскому коллеге Алексею Резникову.

Об этом он сообщил в своем Twitter, пишет "Европейская правда".

"Поговорил сегодня снова с Алексеем Резниковым, чтобы обсудить ситуацию на поле боя и потребности Украины. Я проинформировал его о моем телефонном разговоре 13 мая с министром обороны РФ Сергеем Шойгу и отметил нашу непреклонную поддержку суверенитета и безопасности Украины", - написал Ллойд Остин.

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Сообщение почти аналогичного содержания обнародовал и Алексей Резников, добавив, что рассказал об успешном применении украинскими военными гаубицами M777.

"Благодарен США в общем и Ллойду Остину лично за непреклонную дипломатическую и военную поддержку Украины", - написал он.

Напомним, разговор Остина и Шойгу 13 мая был первым их общением с начала полномасштабной войны РФ против Украины. По утверждению российской стороны, он состоялся по инициативе США.