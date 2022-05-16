Росія на парадах-2022 показала менше техніки, ніж раніше – CIT

На паради до Дня перемоги в російських містах цього року влада вивела менше військової техніки, ніж минулого року, коли РФ не вела війну в Україні, – зокрема, було менше бронеавтомобілів "Тигр" і "Тайфун", ракетних комплексів "Іскандер", РСЗВ, проте було чимало комплексів ППО.

Джерело: Conflict Intelligence Team (CIT)

Деталі: 9 травня на параді в Москві Червоною площею пройшло 129 різних машин, минулого року була 191 одиниця техніки. Цьогорічну авіацію не підняли в небо нібито через погоду.

Спеціалісти CIT також проаналізували техніку на регіональних парадах. На їхнє прохання волонтери підрахували техніку на парадах у 20 містах у Росії та в окупованому Криму, насамперед у столицях суб'єктів федерації та у містах, де розміщені штаби військових округів та армій.

Ці дані не повні, але досить репрезентативні, вважають у CIT. Їх зібрали у зведену таблицю, виділивши наземну техніку, яка найчастіше зустрічається у лавах російської армії та бере участь у вторгненні в Україну.

Порівняно з 2021 роком зменшилася загальна кількість майже всіх видів техніки.

Найбільше це зачепило сучасні бронеавтомобілі сімейств "Тигр" і "Тайфун", які використовуються найчастіше російськими спецпризначенцями та військовою розвідкою.

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Крім того, значно менше стало реактивних систем залпового вогню, які використовуються для підтримки російських наступів та обстрілів населених пунктів.

Також цього року показали значно менше оперативно-тактичних комплексів "Іскандер", які з першого дня вторгнення завдають ракетних ударів по всій території України.

За даними CIT, скорочення значно менше торкнулося колісних та гусеничних бронетранспортерів та бойових машин, що використовуються для підтримки піхоти.

Аналітики пов'язують це або з великою кількістю подібної техніки в російській армії, або з недоукомплектованістю мотострілельних елементів, внаслідок чого ці машини, можливо, просто немає кому вести в бій.

"Не так уже й мало (на парадах – ред.) виявилося різних комплексів ППО середньої та великої дальності – можливо, російське командування вважає, що захисту від української авіації і так достатньо", – зазначають у CIT.

На думку аналітиків, "збільшення кількості ППО на фронті навряд чи допоможе ефективніше боротися з українською пілотованою авіацією, яка (як і російська) останнім часом завдає ударів із гранично малої висоти, залишаючись практично поза досяжністю радіолокаційних станцій".

CIT також констатує, що склад та чисельність техніки на парадах може змінюватися з різних причин. Наприклад, останніми роками у багатьох містах програму святкових заходів скорочували через пандемію коронавірусу.

"З іншого боку, присутність техніки на параді, правду кажучи, не означає її боєздатності чи наявності екіпажів, підготовлених до її застосування у бойових діях – можна згадати хоча б танк Т-14 "Армата", який багато років красувався на Червоній площі, але поки що так і не вступив у війська", – додають аналітики.