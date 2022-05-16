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Россия на парадах-2022 показала меньше техники, чем раньше – CIT

Елена РощинаПонедельник, 16 мая 2022, 15:03
Россия на парадах-2022 показала меньше техники, чем раньше – CIT
Парад, фото РБК

На парады ко Дню победы в российских городах в этом году власти вывели меньше военной техники, чем в прошлом году, когда РФ не вела войну в Украине, – в частности, было меньше бронеавтомобилей "Тигр" и "Тайфун", ракетных комплексов "Искандер", РСЗО, зато было немало комплексов ПВО.

Источник: Conflict Intelligence Team (CIT)

Детали: 9 мая на параде в Москве по Красной площади прошло 129 различных машин, в прошлом году была 191 единица техники. Авиацию в этом году не подняли в небо якобы из-за погоды. 

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Специалисты CIT также проанализировали технику на региональных парадах. По их просьбе волонтеры подсчитали технику на парадах в 20 городах в России и в оккупированном Крыму, в первую очередь в столицах субъектов федерации и в городах, где располагаются штабы военных округов и армий. 

Эти данные не полные, но довольно репрезентативные, считают в CIT. Их собрали в сводную таблицу, выделив наземную технику, которая наиболее часто встречается в рядах российской армии и принимает участие во вторжении в Украину.

По сравнению с 2021 годом уменьшилось общее количество почти всех видов техники

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Более всего это коснулось современных бронеавтомобилей семейств "Тигр" и "Тайфун", которые используются чаще всего российскими спецназовцами и войсковой разведкой. 

Кроме того, существенно меньше стало реактивных систем залпового огня, которые используются для поддержки российских наступлений и обстрелов населенных пунктов. 

Также в этом году показали куда меньше оперативно-тактических комплексов "Искандер", которые с первого дня вторжения наносят ракетные удары по всей территории Украины.

По данным CIT, сокращение значительно меньше коснулось колесных и гусеничных бронетранспортеров и боевых машин, которые используются для поддержки пехоты. 

Аналитики связывают это либо с обилием подобной техники в российской армии, либо с недоукомплектованностью мотострелковых частей, в результате чего эти машины может быть просто некому вести в бой.

"Не так уж мало (на парадах – ред.) оказалось различных комплексов ПВО средней и большой дальности — возможно, российское командование полагает, что защиты от украинской авиации и так достаточно", – отмечают в CIT.

 

По мнению аналитиков, "увеличение количества ПВО на фронте вряд ли поможет эффективнее бороться с украинской пилотируемой авиацией, которая (как и российская) в последнее время наносит удары с предельно малой высоты, оставаясь практически вне досягаемости радиолокационных станций".

 

CIT также констатирует, что состав и численность техники на парадах может меняться по совершенно разным причинам. Например, в последние годы во многих городах программу праздничных мероприятий сокращали из-за пандемии коронавируса. 

"С другой стороны, присутствие техники на параде, строго говоря, не означает ее боеспособности или наличия экипажей, подготовленных к ее применению в боевых действиях – можно вспомнить хотя бы танк Т-14 "Армата", который многие годы красовался на Красной площади, но пока так и не поступил в войска", – добавляют аналитики.

Темы: Росcияпарадпразднованиявойна
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