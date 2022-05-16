Путін анонсував нові військові навчання на осінь

Президент Росії Володимир Путін заявив, що на осінь заплановано цілу серію спільних військових навчань Організації договору про колективну безпеку

Джерело: Путін, якого цитують росЗМІ

Деталі: За словами глави держави-агресора, кількість військових навчань збільшуватиметься.

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Путін заявив, що країни займатимуться "питаннями оснащення колективних сил ОДКБ сучасним озброєнням, підвищенням оперативної сумісності їхніх військових контингентів, а також покращенням злагодженості спільних дій військових структур".

Восени, наголосив президент Росії, спільні навчання ОДКБ пройдуть у Казахстані, Киргизстані та Таджикистані.

Нагадаємо: На даний момент учасниками організації є Росія, Білорусь, Казахстан, Вірменія, Киргизстан та Таджикистан.