Путін анонсував нові військові навчання на осінь
Понеділок, 16 травня 2022, 15:10
Президент Росії Володимир Путін заявив, що на осінь заплановано цілу серію спільних військових навчань Організації договору про колективну безпеку
Джерело: Путін, якого цитують росЗМІ
Деталі: За словами глави держави-агресора, кількість військових навчань збільшуватиметься.
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Путін заявив, що країни займатимуться "питаннями оснащення колективних сил ОДКБ сучасним озброєнням, підвищенням оперативної сумісності їхніх військових контингентів, а також покращенням злагодженості спільних дій військових структур".
Восени, наголосив президент Росії, спільні навчання ОДКБ пройдуть у Казахстані, Киргизстані та Таджикистані.
Нагадаємо: На даний момент учасниками організації є Росія, Білорусь, Казахстан, Вірменія, Киргизстан та Таджикистан.
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