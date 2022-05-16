Путин анонсировал новые военные учения на осень

Президент России Владимир Путин заявил, что на осень запланирована целая серия совместных военных учений Организации Договора о коллективной безопасности

Источник: Путин, которого цитируют росСМИ

Детали: По словам главы государства-агрессора, количество военных учений будет увеличиваться.

Путин заявил, что страны будут заниматься "вопросами оснащения коллективных сил ОДКБ современным вооружением, повышением оперативной совместимости их воинских контингентов, а также улучшением слаженности совместных действий военных структур".

Осенью, подчеркнул президент России, совместные учения ОДКБ пройдут в Казахстане, Кыргызстане и Таджикистане.

Напомним: В настоящий момент участниками организации являются Россия, Беларусь, Казахстан, Армения, Кыргызстан и Таджикистан.