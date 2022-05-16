У Харківській області снаряд спричинив вибух на складі з аміачною селітрою

Керівник Донецької області Павло Кириленко заявив, що в Харківській області росіяни поцілили у склад із аміачною селітрою, але вибух не несе загрози населенню.

Джерело: голова Донецької ОВА Павло Кириленко

Пряма мова: "Вибух у Харківській області не несе загрози місцевому населенню. За оперативною інформацією, сьогодні вдень російський снаряд влучив у склад на території Харківщини, де, за попередньою інформацію, зберігалася аміачна селітра.

Мешканці півночі Донеччини бачили великий стовп диму, який міг налякати, однак причин для паніки немає. Аміачна селітра не відноситься до небезпечних хімічних речовин, а найбільша концентрація її після вибуху – у хмарі, що досягає 200-500 метрів від епіцентру.

Загрози для населення цей вибух не становить. Населені пункти Донецької області в зону розповсюдження хмари не потрапляють".

Деталі: Фахівці встановлюють, якої шкоди було завдано довкіллю.

Кириленко запевнив, що "ситуація під контролем".