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У Харківській області снаряд спричинив вибух на складі з аміачною селітрою

Олена РощінаПонеділок, 16 травня 2022, 15:28
У Харківській області снаряд спричинив вибух на складі з аміачною селітрою
Фото Павла Кириленка

Керівник Донецької області Павло Кириленко заявив, що в Харківській області росіяни поцілили у склад із аміачною селітрою, але вибух не несе загрози населенню.

Джерело: голова Донецької ОВА Павло Кириленко

Пряма мова: "Вибух у Харківській області не несе загрози місцевому населенню. За оперативною інформацією, сьогодні вдень російський снаряд влучив у склад на території Харківщини, де, за попередньою інформацію, зберігалася аміачна селітра.

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Мешканці півночі Донеччини бачили великий стовп диму, який міг налякати, однак причин для паніки немає. Аміачна селітра не відноситься до небезпечних хімічних речовин, а найбільша концентрація її після вибуху – у хмарі, що досягає 200-500 метрів від епіцентру. 

Загрози для населення цей вибух не становить. Населені пункти Донецької області в зону розповсюдження хмари не потрапляють".

Деталі: Фахівці встановлюють, якої шкоди було завдано довкіллю.

ВІДЕО ДНЯ

Кириленко запевнив, що "ситуація під контролем".

Теми: Харківська областьДонецька областьвійна
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