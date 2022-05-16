У Харківській області снаряд спричинив вибух на складі з аміачною селітрою

Керівник Донецької області Павло Кириленко заявив, що в Харківській області росіяни поцілили у склад із аміачною селітрою, але вибух не несе загрози населенню.

Джерело: голова Донецької ОВА Павло Кириленко

Пряма мова: "Вибух у Харківській області не несе загрози місцевому населенню. За оперативною інформацією, сьогодні вдень російський снаряд влучив у склад на території Харківщини, де, за попередньою інформацію, зберігалася аміачна селітра.

Реклама:

Мешканці півночі Донеччини бачили великий стовп диму, який міг налякати, однак причин для паніки немає. Аміачна селітра не відноситься до небезпечних хімічних речовин, а найбільша концентрація її після вибуху – у хмарі, що досягає 200-500 метрів від епіцентру.

Загрози для населення цей вибух не становить. Населені пункти Донецької області в зону розповсюдження хмари не потрапляють".

Деталі: Фахівці встановлюють, якої шкоди було завдано довкіллю.

ВІДЕО ДНЯ

Кириленко запевнив, що "ситуація під контролем".