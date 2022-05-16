Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

В Харьковской области снаряд привел ко взрыву на складе с аммиачной селитрой

Елена РощинаПонедельник, 16 мая 2022, 15:28
Фото Павла Кириленко

Руководитель Донецкой области Павел Кириленко заявил, что в Харьковской области россияне попали в состав с аммиачной селитрой, но взрыв не несет угрозы населению.

Источник: глава Донецкой ОВА Павел Кириленко

Прямая речь: "Взрыв в Харьковской области не несет угрозы местному населению. По оперативной информации, сегодня днем ​​российский снаряд попал в склад на территории Харьковщины, где, по предварительной информации, хранилась аммиачная селитра.

Жители севера Донецкой области видели большой столб дыма, который мог напугать, однако причин для паники нет. Аммиачная селитра не относится к опасным химическим веществам, а самая большая концентрация ее после взрыва – в облаке, достигающем 200-500 метров от эпицентра.

Угрозы населению этот взрыв не составляет. Населённые пункты Донецкой области в зону распространения облака не попадают".

Детали: Специалисты устанавливают, какой ущерб был причинен окружающей среде.

Кириленко заверил, что "ситуация под контролем".

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Харьковская областьДонецкая областьвойна
Главное сегодня

Враг понес потери и отошел на северодонецком направлении – сводка

Оккупанты снова ударили по военному объекту во Львовской области – ОВА

Гарнизон "Мариуполь" выполнил задачу, приказано сохранить жизнь – Генштаб

Путин планирует операции на Донбассе на уровне полковника или бригадного генерала – СМИ

"Доброй охоты": ПВО уничтожает штурмовик, ракету и три беспилотника РФ

Путин говорит мировым лидерам, что для переговоров с Зеленским еще не время - ОП

Все новости...
Харьковская область
Регионы: в Николаеве была серия взрывов, на Донбассе – массированные обстрелы
На Харьковщине батальон теробороны оттеснил россиян к госгранице – Минобороны
На Изюмском направлении ВСУ перешли в контрнаступление – Синегубов
Последние новости
10:18
McKinsey продала российский бизнес местным партнерам
10:15
Странам ЕС предложат готовиться к полному прекращению поставок газа из РФ – СМИ
10:12
Правительство изменило состав правления Укрзализныци
10:02
РФ применяет неизбирательные артобстрелы из-за нежелания рисковать самолетами – британская разведка
09:56
Одна из крупнейших атак на Львовщину: ракеты повредили ж/д инфраструктуру
09:51
Украинская ПВО сбила над Львовщиной и Николаевщиной 4 российские крылатые ракеты
09:41
Сумщина: 5 ракет по Ахтырке, не менее 5 раненых
09:17
Россияне в войне в Украине уже потеряли более 3 тысяч ББМ, 201 самолет и 1 235 танков
08:45
От рук оккупантов в Украине пострадали 652 ребенка, из них 229 – погибли
08:33
Россияне нанесли ракетный удар по Черниговщине, есть погибшие и много раненых
Все новости...