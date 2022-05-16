В Харьковской области снаряд привел ко взрыву на складе с аммиачной селитрой

Руководитель Донецкой области Павел Кириленко заявил, что в Харьковской области россияне попали в состав с аммиачной селитрой, но взрыв не несет угрозы населению.

Источник: глава Донецкой ОВА Павел Кириленко

Прямая речь: "Взрыв в Харьковской области не несет угрозы местному населению. По оперативной информации, сегодня днем ​​российский снаряд попал в склад на территории Харьковщины, где, по предварительной информации, хранилась аммиачная селитра.

Жители севера Донецкой области видели большой столб дыма, который мог напугать, однако причин для паники нет. Аммиачная селитра не относится к опасным химическим веществам, а самая большая концентрация ее после взрыва – в облаке, достигающем 200-500 метров от эпицентра.

Угрозы населению этот взрыв не составляет. Населённые пункты Донецкой области в зону распространения облака не попадают".

Детали: Специалисты устанавливают, какой ущерб был причинен окружающей среде.

Кириленко заверил, что "ситуация под контролем".