В Харьковской области снаряд привел ко взрыву на складе с аммиачной селитрой

Руководитель Донецкой области Павел Кириленко заявил, что в Харьковской области россияне попали в состав с аммиачной селитрой, но взрыв не несет угрозы населению.

Источник: глава Донецкой ОВА Павел Кириленко

Прямая речь: "Взрыв в Харьковской области не несет угрозы местному населению. По оперативной информации, сегодня днем ​​российский снаряд попал в склад на территории Харьковщины, где, по предварительной информации, хранилась аммиачная селитра.

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Жители севера Донецкой области видели большой столб дыма, который мог напугать, однако причин для паники нет. Аммиачная селитра не относится к опасным химическим веществам, а самая большая концентрация ее после взрыва – в облаке, достигающем 200-500 метров от эпицентра.

Угрозы населению этот взрыв не составляет. Населённые пункты Донецкой области в зону распространения облака не попадают".

Детали: Специалисты устанавливают, какой ущерб был причинен окружающей среде.

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Кириленко заверил, что "ситуация под контролем".