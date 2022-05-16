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Лукашенко на зустрічі ОДКБ у Москві: Без згуртування нас завтра може не бути

Ірина БалачукПонеділок, 16 травня 2022, 15:26
Лукашенко на зустрічі ОДКБ у Москві: Без згуртування нас завтра може не бути
Зустріч лідерів країн-членів ОДКБ. Фото belta.by

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко на зустрічі Організації Договору про колективну безпеку заявив, що Росія не повинна сама боротися з розширенням НАТО і що без згуртування країн ОДКБ їх завтра може не стати.

Джерело: білоруське державне видання Белта та російське видання РБК

Пряма мова Лукашенка на саміті з лідерами Росії, Казахстану, Киргизстану, Таджикистану та Вірменії: "Без якнайшвидшого згуртування наших країн, без зміцнення політичних, економічних, військових зв'язків – нас завтра може не бути".

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Деталі: Він також заявив, що "Росія не повинна сама боротися з розширенням НАТО".

За словами Лукашенка, "жодна країна не загрожує НАТО, при цьому Північноатлантичний альянс нарощує військову присутність у Східній Європі і проводить великомасштабні навчання".

Він також вважає – якби країни ОДКБ виступили "єдиним фронтом", то не було б санкцій проти Росії та Білорусі.

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Лукашенко також вірить, що Захід нібито хоче "максимально продовжити конфлікт в Україні".

Але "найнебезпечнішою тенденцією" самопроголошений президент Білорусі назвав нібито "спроби розчленування України". За його словами, ця загроза йде від Заходу.

"Найнебезпечніша сьогодні тенденція в Україні – спроби розчленування України. Вже створено тисячні підрозділи, щоб під виглядом миротворців увійти до України та захистити її", – заявив Лукашенко.

Теми: ЛукашенкоБілорусьРосія
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