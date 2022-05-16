Лукашенко на встрече ОДКБ в Москве: Без сплочения нас завтра может не быть
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече Организации Договора о коллективной безопасности заявил, что Россия не должна в одиночку бороться с расширением НАТО и что без сплочения стран ОДКБ их завтра может не стать.
Источник: белорусское государственное издание Белта и российское издание РБК
Прямая речь Лукашенко на саммите с лидерами России, Казахстана, Киргизстана, Таджикистана и Армении: "Без скорейшего сплочения наших стран, без укрепления политических, экономических, военных связей – нас завтра может не быть".
Детали: Он также заявил, что "Россия не должна в одиночку бороться с расширением НАТО".
По словам Лукашенко, "ни одна страна не представляет угрозы для НАТО, при этом Североатлантический альянс наращивает военное присутствие в Восточной Европе и проводит крупномасштабные учения".
Он также считает – если бы страны ОДКБ выступили "единым фронтом", то не было бы санкций против России и Беларуси.
Лукашенко также верит, что Запад якобы хочет "максимально продлить конфликт в Украине".
Но "самой опасной тенденцией" самопровозглашенный президент Беларуси назвал якобы "попытки расчленения Украины". По его словам, эта угроза исходит с Запада.
"Самая опасная сегодня тенденция в Украине – попытки расчленения Украины. Уже созданы тысячные подразделения, чтобы под видом миротворцев войти в Украину и защитить ее", – заявил Лукашенко.