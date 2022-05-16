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Лукашенко на встрече ОДКБ в Москве: Без сплочения нас завтра может не быть

Ирина БалачукПонедельник, 16 мая 2022, 15:26
Встреча лидеров стран-членов ОДКБ. Фото belta.by

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече Организации Договора о коллективной безопасности заявил, что Россия не должна в одиночку бороться с расширением НАТО и что без сплочения стран ОДКБ их завтра может не стать.

Источник: белорусское государственное издание Белта и российское издание РБК

Прямая речь Лукашенко на саммите с лидерами России, Казахстана, Киргизстана, Таджикистана и Армении: "Без скорейшего сплочения наших стран, без укрепления политических, экономических, военных связей ­– нас завтра может не быть".

Детали: Он также заявил, что "Россия не должна в одиночку бороться с расширением НАТО".

По словам Лукашенко, "ни одна страна не представляет угрозы для НАТО, при этом Североатлантический альянс наращивает военное присутствие в Восточной Европе и проводит крупномасштабные учения".

Он также считает – если бы страны ОДКБ выступили "единым фронтом", то не было бы санкций против России и Беларуси.

 Лукашенко также верит, что Запад якобы хочет "максимально продлить конфликт в Украине".

Но "самой опасной тенденцией" самопровозглашенный президент Беларуси назвал якобы "попытки расчленения Украины". По его словам, эта угроза исходит с Запада.

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"Самая опасная сегодня тенденция в Украине – попытки расчленения Украины. Уже созданы тысячные подразделения, чтобы под видом миротворцев войти в Украину и защитить ее", – заявил Лукашенко.

  

Темы: ЛукашенкоБеларусьРосcия
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