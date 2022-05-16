Встановили вже 45 росіян, які вчиняли воєнні злочини в Україні - генпрокурорка

Українські правоохоронці встановили вже 45 росіян, які, за даними слідства, вчиняли звірства на території нашої держави.

Джерело: генпрокурор Ірина Венедіктова в ефірі національного телемарафону 16 травня

Пряма мова: "Що стосується наших розслідувань воєнних злочинів... На сьогодні у нас встановлено 45 таких осіб, щодо воєнних злочинів, це стаття 438 ККУ, і три особи вже в суді. Людина, яка обвинувачується нами у вбивстві цивільного, і ще дві особи передані до суду (причому вони фізично знаходяться в Україні). Це ті люди, які обстрілювали цивільну інфраструктуру на Харківщині.

Тобто ми рухаємося тут набагато швидше, ніж у міжнародному правосудді.

Але на сьогоднішній день у нас 45 офізичених людей з Російської Федерації, які вчиняли звірства на території України, але (є аж) 11 600 фактів, по яких розслідуються злочини.

Наше завдання – знаходити кожного".

Деталі: Венедіктова пояснює: щоб притягнути до відповідальності, потрібно знайти всіх свідків, усі докази їхньої провини. Зараз це ускладнюється неможливістю доступу до певних територій.

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Тому - як довго триватиме весь цей процес, передбачити неможливо.