Установили уже 45 россиян, совершавших военные преступления в Украине - генпрокурор

Украинские правоохранители установили уже 45 россиян, которые, по данным следствия, совершали зверства на территории нашего государства.

Источник: генпрокурор Ирина Венедиктова в эфире национального телемарафона 16 мая

Прямая речь: "Что касается наших расследований военных преступлений... На сегодняшний день у нас установлено 45 таких лиц, относительно военных преступлений, это статья 438 УКУ, и три человека уже в суде. Человек, обвиняемый нами в убийстве гражданского, и еще два лица переданы в суд (причем физически находятся в Украине), это люди, которые обстреливали гражданскую инфраструктуру на Харьковщине.

То есть мы двигаемся здесь гораздо быстрее, чем в международном правосудии.

Но на сегодняшний день у нас 45 опознанных людей из Российской Федерации, которые совершали зверства на территории Украины, но (есть целых) 11 600 фактов, по которым расследуются преступления. Наша задача – находить каждого".

Детали: Венедиктова объясняет: чтобы привлечь к ответственности нужно найти всех свидетелей, все доказательства их войны. Сейчас это усложняется невозможностью доступа к определенным территориям.

Поэтому – как долго будет длиться весь этот процесс, предвидеть невозможно.