Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Установили уже 45 россиян, совершавших военные преступления в Украине - генпрокурор

Валентина РоманенкоПонедельник, 16 мая 2022, 16:41
фото ОГП

Украинские правоохранители установили уже 45 россиян, которые, по данным следствия, совершали зверства на территории нашего государства.

Источник: генпрокурор Ирина Венедиктова в эфире национального телемарафона 16 мая

Прямая речь: "Что касается наших расследований военных преступлений... На сегодняшний день у нас установлено 45 таких лиц, относительно военных преступлений, это статья 438 УКУ, и три человека уже в суде. Человек, обвиняемый нами в убийстве гражданского, и еще два лица переданы в суд (причем физически находятся в Украине), это люди, которые обстреливали гражданскую инфраструктуру на Харьковщине.

То есть мы двигаемся здесь гораздо быстрее, чем в международном правосудии.

Но на сегодняшний день у нас 45 опознанных людей из Российской Федерации, которые совершали зверства на территории Украины, но (есть целых) 11 600 фактов, по которым расследуются преступления. Наша задача – находить каждого".

Детали: Венедиктова объясняет: чтобы привлечь к ответственности нужно найти всех свидетелей, все доказательства их войны. Сейчас это усложняется невозможностью доступа к определенным территориям.

Поэтому – как долго будет длиться весь этот процесс, предвидеть невозможно.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: войнаОфис генпрокурора
Главное сегодня

Враг понес потери и отошел на северодонецком направлении – сводка

Оккупанты снова ударили по военному объекту во Львовской области – ОВА

Гарнизон "Мариуполь" выполнил задачу, приказано сохранить жизнь – Генштаб

Путин планирует операции на Донбассе на уровне полковника или бригадного генерала – СМИ

"Доброй охоты": ПВО уничтожает штурмовик, ракету и три беспилотника РФ

Путин говорит мировым лидерам, что для переговоров с Зеленским еще не время - ОП

Все новости...
война
Генсек ОДКБ: Путин говорил об Украине, но об участии в войне речь не шла
СБУ заблокировала работу подсанкционного завода, который хотел работать на оборонку РФ
Несокрушимый воин: защитник Мариуполя поделился фотографией из "Азовстали"
Последние новости
10:51
Разрушены Ирпень, Бородянка, Буча: в Киевской области создали VR-музей памяти войны
10:48
Глава МИД Швеции подписала заявку на вступление в НАТО
10:43
Германия передала Украине противотанковые гранатометы и мины
10:42
УЗ назначает региональный экспресс Киев – Хмельницкий
10:41
аудиоРоссияне с ужасом ждут поставки иностранного оружия ВСУ – перехват СБУ
10:18
McKinsey продала российский бизнес местным партнерам
10:15
Странам ЕС предложат готовиться к полному прекращению поставок газа из РФ – СМИ
10:12
Правительство изменило состав правления Укрзализныци
10:02
РФ применяет неизбирательные артобстрелы из-за нежелания рисковать самолетами – британская разведка
09:56
Одна из крупнейших атак на Львовщину: ракеты повредили ж/д инфраструктуру
Все новости...