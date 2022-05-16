Боррель розповів, на яку зброю для України підуть нові 500 млн євро від ЄС

Глава дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель розповів, на яку зброю підуть нові 500 млн євро, які ЄС виділить на військову допомогу України

Про це Боррель сказав перед початком зустрічі міністрів закордонних справ у Німеччині, повідомляє "Європейська правда".

Боррель сказав, що має намір оголосити про надання Європейським Союзом нового траншу обсягом 500 мільйонів євро на військову підтримку України.

Разом з цим траншем загальна сума військової підтримки ЄС складе близько двох мільярдів євро.

"Ці 500 мільйонів євро підуть на важке озброєння. Наразі ми надаємо бронетехніку, танки, важку артилерію, боєприпаси – все те, що необхідно для такої війни", - зазначив глава європейської дипломатії.

Міністри закордонних справ ЄС на зустрічі у понеділок обговорять шостий пакет санкцій проти Росії.

Однак ймовірно, що вони не зможуть розблокувати питання щодо запровадження нафтового ембарго проти Росії через спротив Угорщини.

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За інформацією ЗМІ, поступово з’являються прихильники думки, що нафтове ембарго, можливо, краще затримати, щоб не гальмувати схвалення інших заходів з шостого пакета санкцій. Опоненти цієї ідеї кажуть, що якщо не включити нафту до шостого пакета, це виглядатиме як прояв слабкості.