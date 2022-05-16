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Боррель рассказал, на какое оружие для Украины пойдут новые 500 млн евро от ЕС

"Европейская правда"Понедельник, 16 мая 2022, 17:12

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель рассказал, на какое оружие пойдут новые 500 млн евро, которые ЕС выделит на военную помощь.

Об этом Боррель сказал перед началом встречи министров иностранных дел в Германии, сообщает "Европейская правда".

Боррель сказал, что намерен объявить о предоставлении Европейским Союзом нового транша в объеме 500 миллионов евро на военную поддержку Украины.

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Вместе с этим траншем общая сумма военной поддержки ЕС составит около двух миллиардов евро.

"Эти 500 миллионов евро пойдут на тяжелое вооружение. Сейчас мы предоставляем бронетехнику, танки, тяжелую артиллерию, боеприпасы – все, что необходимо для такой войны", - отметил глава европейской дипломатии.

Министры иностранных дел ЕС на встрече в понедельник обсудят шестой пакет санкций против России.

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Однако вероятно, что они не смогут разблокировать вопрос о введении нефтяного эмбарго против России из-за сопротивления Венгрии.

По информации СМИ, постепенно появляются сторонники мнения, что нефтяное эмбарго, возможно, лучше задержать, чтобы не тормозить одобрение других мер из шестого пакета санкций. Оппоненты этой идеи говорят, что если не включить нефть в шестой пакет, это будет выглядеть как проявление слабости.

Темы: ЕСоружие
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