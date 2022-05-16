СБУ заблокувала роботу підсанкційного заводу, який хотів працювати на оборонку РФ

Служба безпеки України заблокувала роботу підсанкційного заводу, який збирався відновити поставки для російського ВПК.

Джерело: речник СБУ Артем Дехтяренко

Пряма мова: "Цей завод у Дніпрі виготовляв комплектуючі до літаків, ракетних систем і підводних човнів. Серед іншого, мова йде про такі товари подвійного призначення як труби із високотехнологічного спеціального сплаву.

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Лише за 2021 рік на ньому було виготовлено 340 тон цієї продукції загальною вартістю понад 450 млн грн.

За даними слідства, готовий товар переправлявся на територію РФ. Уже там окупанти здійснювали перерозподіл отриманої продукції серед своїх військових заводів та інших об’єктів воєнно-промислового комплексу.

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Деталі: Дехтярено пояснює: оскільки засновником заводу є російська корпорація, яка спеціалізується на виробництві і модернізації зброї та військової техніки, ще минулого року він потрапив під санкції РНБО.

Але зараз, щоб обійти існуючі обмеження, російська сторона хотіла переписати завод на українську юридичну особу і продовжити його роботу на шкоду державній безпеці України, додає речник СБУ.

Повідомляється, що СБУ запобігла цьому і заблокувала роботу підприємства.

У межах кримінального провадження за ст. 110-2 (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України) Кримінального кодексу тривають невідкладні слідчі дії.

За їхніми результатами буде вирішено питання щодо накладення арешту на майно та активи підприємства.

Крім того, СБУ планує ініціювати процедуру примусового вилучення відповідного майнового комплексу з подальшою його передачею у власність держави.