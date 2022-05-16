СБУ заблокировала работу подсанкционного завода, который хотел работать на оборонку РФ

Служба безопасности Украины заблокировала работу подсанкционного завода, собиравшегося возобновить поставки для российского ВПК.

Источник: спикер СБУ Артем Дехтяренко

Прямая речь: "Этот завод в Днепре производил комплектующие к самолетам, ракетным системам и подлодкам. Среди прочего, речь идет о таких товарах двойного назначения как трубы из высокотехнологичного специального сплава.

Только за 2021 год на нем было произведено 340 тонн этой продукции общей стоимостью более 450 млн. грн.

По данным следствия готовый товар переправлялся на территорию РФ. Уже там оккупанты осуществляли перераспределение полученной продукции среди своих военных заводов и других объектов военно-промышленного комплекса".

Детали: Дехтярено объясняет: поскольку учредителем завода является российская корпорация, специализирующаяся на производстве и модернизации оружия и военной техники, еще в прошлом году он подвергся санкциям СНБО.

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Но сейчас, чтобы обойти существующие ограничения, российская сторона хотела переписать завод на украинское юридическое лицо и продолжить его работу в ущерб государственной безопасности Украины, добавляет спикер СБУ.

Сообщается, что СБУ предотвратила это и заблокировала работу предприятия.

В рамках уголовного производства по ст. 110-2 (финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины) Уголовного кодекса продолжаются неотложные следственные действия.

По их результатам будет решен вопрос о наложении ареста на имущество и активы предприятия.

Кроме того, СБУ планирует инициировать процедуру принудительного изъятия соответствующего имущественного комплекса с последующей его передачей в собственность государства.