Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

СБУ заблокировала работу подсанкционного завода, который хотел работать на оборонку РФ

Валентина РоманенкоПонедельник, 16 мая 2022, 17:24

Служба безопасности Украины заблокировала работу подсанкционного завода, собиравшегося возобновить поставки для российского ВПК.

Источник: спикер СБУ Артем Дехтяренко

Прямая речь: "Этот завод в Днепре производил комплектующие к самолетам, ракетным системам и подлодкам. Среди прочего, речь идет о таких товарах двойного назначения как трубы из высокотехнологичного специального сплава.

Только за 2021 год на нем было произведено 340 тонн этой продукции общей стоимостью более 450 млн. грн.

По данным следствия готовый товар переправлялся на территорию РФ. Уже там оккупанты осуществляли перераспределение полученной продукции среди своих военных заводов и других объектов военно-промышленного комплекса".

Детали: Дехтярено объясняет: поскольку учредителем завода является российская корпорация, специализирующаяся на производстве и модернизации оружия и военной техники, еще в прошлом году он подвергся санкциям СНБО.

ВИДЕО ДНЯ

Но сейчас, чтобы обойти существующие ограничения, российская сторона хотела переписать завод на украинское юридическое лицо и продолжить его работу в ущерб государственной безопасности Украины, добавляет спикер СБУ.

Сообщается, что СБУ предотвратила это и заблокировала работу предприятия.

В рамках уголовного производства по ст. 110-2 (финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины) Уголовного кодекса продолжаются неотложные следственные действия.

По их результатам будет решен вопрос о наложении ареста на имущество и активы предприятия.

Кроме того, СБУ планирует инициировать процедуру принудительного изъятия соответствующего имущественного комплекса с последующей его передачей в собственность государства.

Темы: СБУвойна
Главное сегодня

Одна из крупнейших атак на Львовщину: ракеты повредили ж/д инфраструктуру

Враг понес потери и отошел на северодонецком направлении – сводка

Оккупанты снова ударили по военному объекту во Львовской области – ОВА

Гарнизон "Мариуполь" выполнил задачу, приказано сохранить жизнь – Генштаб

Путин планирует операции на Донбассе на уровне полковника или бригадного генерала – СМИ

"Доброй охоты": ПВО уничтожает штурмовик, ракету и три беспилотника РФ

Все новости...
СБУ
"Как в фильме ужасов": война в Украине стала адом для оккупантов - перехват СБУ
Россияне подтверждают, что бьют по украинцам запрещенными кассетами и фосфором - СБУ
СБУ заблокировала региональную ячейку "партии Шария"
Последние новости
11:40
Ткаченко заверил, что следующее "Евровидение" точно пройдет в Украине.
11:40
фото Идентифицировали еще одного оккупанта-насильника – Венедиктова
11:39
НБУ перевел на нужды армии 16,5 миллиардов: на счету осталось 60 миллионов
11:31
У Путина заговорили о мире после войны, но с "российским комфортом"
11:20
Министр финансов Германии заявил, что готов к конфискации активов Центробанка России
11:19
фотоВ Киеве началось прощание с Леонидом Кравчуком
11:04
"Исторически максимальное падение": выдача ипотеки в России в апреле упала вчетверо
10:53
Ночь в регионах: Харьков – без обстрелов, Донбасс – в огне, Первомайское обстреляли
10:51
Разрушены Ирпень, Бородянка, Буча: в Киевской области создали VR-музей памяти войны
10:48
Глава МИД Швеции подписала заявку на вступление в НАТО
Все новости...