Поліція розпочала сезон велопатрулювання
Понеділок, 16 травня 2022, 17:27
Сезон велопатрулювання поліцейськими стартував 16 травня.
Джерело: Патрульна поліція
Деталі: Поліцейські на двоколісних стежать за порядком та безпекою у Києві, Львові, Кривому Розі, Хмельницькому, Рівному, Івано-Франківську, Житомирі, Білій Церкві та Ужгороді.
Поліція нагадує, що інспектори велопатруля забезпечують громадський порядок у місцях найбільшого скупчення людей, зонах відпочинку, зокрема в парках, скверах, на набережних, у центральній частині міст та інших місцях, куди важко швидко дістатись на автомобілі.
Вони також проводять превентивну роботу з громадянами, виявляють порушення ПДР та громадської безпеки.
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