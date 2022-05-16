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Поліція розпочала сезон велопатрулювання

Роман ПетренкоПонеділок, 16 травня 2022, 17:27
Поліція розпочала сезон велопатрулювання
фото поліції

Сезон велопатрулювання поліцейськими стартував 16 травня.

Джерело: Патрульна поліція

Деталі: Поліцейські на двоколісних стежать за порядком та безпекою у Києві, Львові, Кривому Розі, Хмельницькому, Рівному, Івано-Франківську, Житомирі, Білій Церкві та Ужгороді.

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Поліція нагадує, що інспектори велопатруля забезпечують громадський порядок у місцях найбільшого скупчення людей, зонах відпочинку, зокрема в парках, скверах, на набережних, у центральній частині міст та інших місцях, куди важко швидко дістатись на автомобілі.

Вони також проводять превентивну роботу з громадянами, виявляють порушення ПДР та громадської безпеки.

Теми: поліція
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