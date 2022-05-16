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Полиция начала сезон велопатрулирования

Роман ПетренкоПонедельник, 16 мая 2022, 17:27
Полиция начала сезон велопатрулирования
фото полиции

Сезон велопатрулирования полицейскими стартовал 16 мая.

Источник: патрульная полиция

Детали: Полицейские на двухколесных следят за порядком и безопасностью в Киеве, Львове, Кривом Рогу, Хмельницком, Ровно, Ивано-Франковске, Житомире, Белой Церкви и Ужгороде.

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Полиция напоминает, что инспекторы велопатруля обеспечивают общественный порядок в местах наибольшего скопления людей, зонах отдыха, в том числе в парках, скверах, на набережных, в центральной части городов и других местах, куда тяжело быстро добраться на автомобиле.

Они также проводят превентивную работу с гражданами, выявляют нарушения ПДД и общественной безопасности.

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Темы: полиция
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