Чверть біженців, які повертаються в Україну, хочуть жити в іншій області – опитування

люди, що повертаються в Україну, на кордоні Польщі 12 травня 2022 року, LightRocket via Getty Images

Серед тих, хто повертається в Україну, переважну більшість становлять мешканці центральних областей. Водночас чверть біженців мають намір після повернення оселитися в іншій області, ніж до війни.

Джерело: опитування Центру Разумкова, проведене у Закарпатській області серед тих, хто повертається в Україну, з 11 квітня по 6 травня

Деталі: Серед тих, хто виїжджав з України з 15 березня по 1 квітня, більше половини становили жителі Сходу та Півдня країни (51,5%) і центральних областей (45%, у тому числі 31% — жителі Києва та Київської області), і лише 4% — жителі західних областей.

Серед тих, хто повертається, переважну більшість (69%) становлять жителі центральних областей — переважно це жителі Києва (35%) та Київської області (17%). 12% тих, що повертаються — жителі Східного регіону, 9% — Південного регіону, 10,5% — Західного регіону.

73% опитаних відповіли, що після повернення в Україну планують поселитися в тій же області, де проживали до війни, 26% — що планують поселитися в іншій області (переважно це жителі Східного регіону).

Ті, хто планує поселитися в іншій області, а не тій, в якій проживали до війни, частіше називають області Західного регіону (15% усіх опитаних), або Київ чи Київську область (7%).

Серед громадян України, які на початку російської агресії виїхали з України у зв’язку з воєнними діями, і зараз повертаються в країну, переважають жінки (87%, так само як жінки становили більшу частину тих, хто виїжджав з країни на початку війни).

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Якщо серед тих, хто на початку війни виїжджав з країни, найбільшу групу респондентів становили люди віком від 30 до 39 років (37%), то серед тих, хто повертається, частка представників цієї вікової групи становить 25%.

При цьому серед тих, хто повертається, 44,8% повертаються з дітьми. Тоді як у березні виїжджало з дітьми 63,4%. Самі повертаються 31,4% опитаних, тоді як виїжджали самі 12,9%.

"Що свідчить про те, що ті громадяни України, які мають неповнолітніх дітей, поки що рідше повертаються в Україну (або ж, як говорили інтерв’юерам деякі з них, залишають дітей на інших родичів, а повертаються в країну самі)", - зазначають соціологи.

Як і серед тих, хто виїжджав, серед тих, що повертаються, більшість (53%) відповіли, що вдома говорять переважно російською мовою, 43% — українською, 1% — іншою мовою. Але так само більшість (72%) опитаних вважають рідною українську мову, 16% — російську, 1% — іншу мову.

79% респондентів відповіли, що мали роботу до війни. Серед тих, хто до війни мав роботу, 49% впевнені, що після повернення будуть працювати там само, де й працювали раніше, ще 28% сподіваються на це, 7% сподіваються знайти іншу роботу, а 16% ще не знають, де будуть працювати і чи їм вдасться знайти роботу.

Дії державного керівництва України під час російської агресії 80% респондентів оцінюють позитивно, лише 2% — негативно (18% не змогли оцінити).

47% опитаних вважають достатньою допомогу міжнародного співтовариства Україні, 36% — вважають, що допомога і підтримка України з боку інших країн повинна бути більшою. Тоді як у другій половині березня серед тих, хто виїжджав з України, вважали її достатньою 35%, вважали недостатньою — 43%.

Довідка: Опитування проведене серед громадян України віком від 18 років, які на початку російської агресії виїхали з України у зв’язку з воєнними діями, і зараз повертаються в Україну. Опитування проводилося соціологічною службою Центру Разумкова у Закарпатській області. З 11 квітня по 6 травня 2022 року були опитані 105 респондентів.

Деякі результати наводяться у порівнянні з даними опитування громадян України, що виїжджали з країни у зв’язку з воєнними діями. Тоді опитування проводилося соціологічною службою Центру Разумкова на пунктах пропуску через державний кордон України у Закарпатській області, з 15 березня по 1 квітня 2022 року був опитаний 101 респондент.