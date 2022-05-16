Четверть беженцев, которые возвращаются в Украину, хотят жить в другой области – опрос

возвращающиеся в Украину люди на границе Польши 12 мая 2022 года, LightRocket via Getty Images

Среди возвращающихся в Украину подавляющее большинство составляют жители центральных областей. В то же время четверть беженцев намерена по возвращении поселиться в другой области, чем до войны.

Источник: опрос Центра Разумкова, проведенный в Закарпатской области среди возвращающихся в Украину, с 11 апреля по 6 мая

Детали: Среди выезжавших из Украины с 15 марта по 1 апреля более половины составляли жители Востока и Юга страны (51,5%) и центральных областей (45%, в том числе 31% — жители Киева и Киевской области), и только 4% – жители западных областей.

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Среди возвращающихся подавляющее большинство (69%) составляют жители центральных областей — преимущественно это жители Киева (35%) и Киевской области (17%). 12% возвращающихся - жители Восточного региона, 9% - Южного региона, 10,5% - Западного региона.

73% опрошенных ответили, что по возвращении в Украину планируют поселиться в той же области, где проживали до войны, 26% – что планируют поселиться в другой области (преимущественно это жители Восточного региона).

Те, кто планирует поселиться в другой области, а не той, где проживали до войны, чаще называют области Западного региона (15% всех опрошенных), или Киев или Киевскую область (7%).

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Среди граждан Украины, которые в начале российской агрессии выехали из Украины в связи с военными действиями, и сейчас возвращаются в страну, преобладают женщины (87%, равно как женщины составляли большую часть выезжавших из страны в начале войны).

Если среди тех, кто в начале войны выезжал из страны, наибольшую группу респондентов составляли люди от 30 до 39 лет (37%), то среди возвращающихся доля представителей этой возрастной группы составляет 25%.

При этом среди возвращающихся 44,8% возвращаются с детьми. В то время как в марте выезжало с детьми 63,4%. Одни возвращаются 31,4% опрошенных, в то время как выезжали одни 12,9%.

"Что свидетельствует о том, что те граждане Украины, которые имеют несовершеннолетних детей, пока реже возвращаются в Украину (или, как говорили интервьюерам некоторые из них, оставляют детей на других родственников, а возвращаются в страну одни)", - отмечают социологи.

Как и среди выезжавших, среди возвращающихся большинство (53%) ответили, что дома говорят преимущественно на русском языке, 43% — на украинском, 1% — на другом языке. Но так же большинство (72%) опрошенных считают родным украинский язык, 16% - русский, 1% - другой язык.

79% респондентов ответили, что работали до войны. Среди тех, кто до войны имел работу, 49% уверены, что по возвращении будут работать там же, где и работали раньше, еще 28% надеются на это, 7% надеются найти другую работу, а 16% еще не знают, где будут работать и удастся ли им найти работу.

Действия государственного руководства Украины во время российской агрессии 80% респондентов оценивают положительно, только 2% отрицательно (18% затруднились оценить).

47% опрошенных считают достаточной помощь международного сообщества Украине, 36% — считают, что помощь и поддержка Украины со стороны других стран должна быть больше. В то время как во второй половине марта среди выезжавших из Украины считали ее достаточной 35%, считали недостаточной — 43%.

Справка: Опрос проведен среди граждан Украины в возрасте от 18 лет, которые в начале российской агрессии выехали из Украины в связи с военными действиями, и сейчас возвращаются в Украину. Опрос проводился социологической службой Центра Разумкова в Закарпатской области. С 11 апреля по 6 мая 2022 года было опрошено 105 респондентов.

Некоторые результаты приводятся в сравнении с данными опроса граждан Украины, выезжавших из страны в связи с военными действиями. Тогда опрос проводился социологической службой Центра Разумкова на пунктах пропуска через государственную границу Украины в Закарпатской области, с 15 марта по 1 апреля 2022 был опрошен 101 респондент.