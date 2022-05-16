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Президент Литви: якщо Путіну пощастить в Україні, він може прийти до нас

"Європейська правда"Понеділок, 16 травня 2022, 18:30

Президент Литви Гітанас Науседа сказав, що апетити Російської імперії безмежні, тому треба зробити все, щоб перемога була за Україною.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє портал Delfi.

"Я думаю, якщо Путіну пощастить, він може прийти і до нас. І йдеться не лише про Литву, наступною мішенню може стати Молдова, Румунія, країни Балтії, Польща. У цієї імперії апетит безмежний", – сказав Науседа.

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За словами президента, безпека Литви залежатиме лише від кінця війни в Україні.

"Єдиний сценарій, який захистить нашу країну від путінської агресії – успіх України. Якщо Путіна зупинять, то це може стати закінченням його ери", – сказав Науседа.

Відповідаючи на запитання про загрозу Росії, пов'язану із застосуванням ядерної зброї, Науседа наголосив, що треба робити все можливе, щоб зупинити дії Росії.

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"Якщо ми нічого не робитимемо, то для Путіна це буде прямий заклик продовжувати свою діяльність", – додав президент Литви.

Нагадаємо, держсекретар США Ентоні Блінкен висловив переконання, що Україна вистоїть у війні, що почалася з повномасштабним вторгненням Росії, та зазначив, що цей виклик безпрецедентно об’єднав НАТО. 

Теми: ЛитваПутін
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