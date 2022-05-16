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Президент Литвы: если Путину повезет в Украине, он может прийти к нам

"Европейская правда"Понедельник, 16 мая 2022, 18:30

Президент Литвы Гитанас Науседа сказал, что аппетиты Российской империи безграничны, поэтому нужно сделать все, чтобы победа была вне Украины.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает портал Delfi.

"Я думаю, если Путину повезет, он может прийти и к нам. И речь идет не только о Литве, следующей мишенью может стать Молдова, Румыния, страны Балтии, Польша. В этой империи аппетит безграничный", – сказал Науседа.

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По словам президента, безопасность Литвы будет зависеть только от конца войны в Украине.

"Единственный сценарий, который защитит нашу страну от путинской агрессии – успех Украины. Если Путина остановят, это может стать окончанием его эры", – сказал Науседа.

Отвечая на вопрос об угрозе России, связанной с применением ядерного оружия, Науседа подчеркнул, что нужно делать все возможное, чтобы остановить действия России.

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"Если мы ничего не будем делать, то для Путина это будет прямой призыв продолжать свою деятельность", – добавил президент Литвы.

Напомним, госсекретарь США Энтони Блинкен убежден, что Украина выстоит в войне, которая началась с полномасштабным вторжением России, и отметил, что этот вызов беспрецедентно объединил НАТО.

Темы: ЛитваПутин
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