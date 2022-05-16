Росіяни обстріляли Сєвєродонецьк: щонайменше 10 загиблих

Голова Луганської області Сергій Гайдай повідомив, що окупанти знову обстріляли Сєвєродонецьк, щонайменше 10 загиблих.

Джерело: Гайдай у Facebook

Дослівно: "Орки цілий день ведуть прицілий вогонь по місту. Найбільше дісталося медмістечку, прилетіло майже в кожен корпус Сєвєродонецької лікарні.

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Влучили також в науково-виробниче підприємство.

Хаотично обстріляні багатоповерхівки в різних районах обласного центру.

Щонайменше загинуло 10 людей. Перевірити місцевість наразі вкрай складно через нові обстріли".

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Деталі: Гайдай закликав громадян, які вирішили залишатися в місті - знаходитися постійно в укриттях.