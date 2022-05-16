Росіяни обстріляли Сєвєродонецьк: щонайменше 10 загиблих
Понеділок, 16 травня 2022, 18:52
Голова Луганської області Сергій Гайдай повідомив, що окупанти знову обстріляли Сєвєродонецьк, щонайменше 10 загиблих.
Джерело: Гайдай у Facebook
Дослівно: "Орки цілий день ведуть прицілий вогонь по місту. Найбільше дісталося медмістечку, прилетіло майже в кожен корпус Сєвєродонецької лікарні.
Влучили також в науково-виробниче підприємство.
Хаотично обстріляні багатоповерхівки в різних районах обласного центру.
Щонайменше загинуло 10 людей. Перевірити місцевість наразі вкрай складно через нові обстріли".
Деталі: Гайдай закликав громадян, які вирішили залишатися в місті - знаходитися постійно в укриттях.
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