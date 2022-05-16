Россияне обстреляли Северодонецк: по меньшей мере 10 погибших

Глава Луганской области Сергей Гайдай сообщил, что оккупанты снова обстреляли Северодонецк, по меньшей мере 10 погибших.

Источник: Гайдай в Facebook

Дословно: "Орки целый день ведут прицеленный огонь по городу. Больше всего досталось медгородку, прилетело почти в каждый корпус Северодонецкой больницы.

Попали также в научно-производственное предприятие.

Хаотически обстреляны многоэтажки в разных районах областного центра.

По меньшей мере, погибли 10 человек. Проверить местность крайне сложно из-за новых обстрелов".

Детали: Гайдай призвал граждан, решивших оставаться в городе, – находиться постоянно в укрытиях.