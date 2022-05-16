Россияне обстреляли Северодонецк: по меньшей мере 10 погибших
Понедельник, 16 мая 2022, 18:52
Глава Луганской области Сергей Гайдай сообщил, что оккупанты снова обстреляли Северодонецк, по меньшей мере 10 погибших.
Источник: Гайдай в Facebook
Дословно: "Орки целый день ведут прицеленный огонь по городу. Больше всего досталось медгородку, прилетело почти в каждый корпус Северодонецкой больницы.
Попали также в научно-производственное предприятие.
Хаотически обстреляны многоэтажки в разных районах областного центра.
По меньшей мере, погибли 10 человек. Проверить местность крайне сложно из-за новых обстрелов".
Детали: Гайдай призвал граждан, решивших оставаться в городе, – находиться постоянно в укрытиях.
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