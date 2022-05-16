Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Лише одна країна продовжує блокувати нафтове ембарго - Кулеба

"Європейська правда"Понеділок, 16 травня 2022, 19:25
Лише одна країна продовжує блокувати нафтове ембарго - Кулеба
Дмитро Кулеба, фото Getty Images

Введення нафтового ембарго проти Росії підтримують практично всі члени ЄС, але одна держава продовжує опиратися.

Про це глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив після участі у засіданні міністрів закордонних справ ЄС, повідомляє "Європейська правда".

Кулеба зауважив, що помітив серед міністрів ЄС практично одностайну підтримку ембарго - за винятком однієї країни. Тому, за його словами, не відомо, чи ухвалять сьогодні міністри рішення про ембарго.

Реклама:

"Не буде перебільшенням сказати, що є лише одна країна, яка продовжує блокувати введення нафтового ембарго. ЄС має знайти рішення, як вирішити занепокоєння цієї країни і як зробити ембарго реальністю", - зазначив міністр.

Він не став озвучувати, що це за країна, однак зрозуміло, що мова про Угорщину, яка публічно озвучила свою опозицію до нафтових санкцій.

Кулеба зауважив, що помітив рішучість у глави дипломатії ЄС Боррелі таки домогтися запровадження ембарго.

ВІДЕО ДНЯ

Глава МЗС наголосив, що у цьому питанні Європейському Союзу важливо зберігати єдність і не допустити розколу.

"Час збігає. Росія продовжує отримувати гроші і інвестувати їх у війну", - попередив Кулеба про необхідність швидкого вирішення питання.

Кулеба сказав, що не вірить у те, що ЄС виключить нафтов ембарго з шостого пакету через те, що не зможе знайти рішення.

"Я вірю, що ембарго буде введено. Питання - коли і якою буде ціна", - додав міністр.

Раніше повідомлялося, що міністри закордонних справ країн ЄС, ймовірно, не зможуть розблокувати питання щодо запровадження нафтових ембарго проти Росії на зустрічі у Брюсселі 16 травня - через спротив Угорщини.

Теми: нафтаКулеба ДмитроЄСРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

Кулеба назвав історичною домовленість Шольца й Орбана щодо голосування

НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни

Усі новини...
нафта
Ціни на нафту демонструють падіння 2 тижні поспіль
Нафта стабілізувалась після падіння напередодні
Запаси нафти в США скоротилися на 6,13 мільйона барелів за тиждень
Останні новини
22:52
В Україні в понеділок невеликі дощі, подекуди вітряно
22:27
Зеленський: Днями Єврокомісія почне скринінг українського законодавства
22:15
СБУ відкрила провадження через пристрій у "потенційному" кабінеті Залужного
22:02
Лідер боснійських сербів демонстративно проголосував за межами кабінки
21:44
оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"
21:25
Зеленський подякував розвідці, СБУ і Повітряним силам: Потужно було
21:12
Зеленський: Країни G7 можуть показати своє лідерство щодо заморожених активів РФ
21:04
Шукачі притулку зникли з кордону Фінляндії з РФ після повторного закриття
20:59
Росіяни збили свій Су-25 – Повітряні сили
20:45
У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела
Усі новини...
Реклама: