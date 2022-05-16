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Лише одна країна продовжує блокувати нафтове ембарго - Кулеба

"Європейська правда"Понеділок, 16 травня 2022, 19:25
Дмитро Кулеба, фото Getty Images

Введення нафтового ембарго проти Росії підтримують практично всі члени ЄС, але одна держава продовжує опиратися.

Про це глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив після участі у засіданні міністрів закордонних справ ЄС, повідомляє "Європейська правда".

Кулеба зауважив, що помітив серед міністрів ЄС практично одностайну підтримку ембарго - за винятком однієї країни. Тому, за його словами, не відомо, чи ухвалять сьогодні міністри рішення про ембарго.

"Не буде перебільшенням сказати, що є лише одна країна, яка продовжує блокувати введення нафтового ембарго. ЄС має знайти рішення, як вирішити занепокоєння цієї країни і як зробити ембарго реальністю", - зазначив міністр.

Він не став озвучувати, що це за країна, однак зрозуміло, що мова про Угорщину, яка публічно озвучила свою опозицію до нафтових санкцій.

Кулеба зауважив, що помітив рішучість у глави дипломатії ЄС Боррелі таки домогтися запровадження ембарго.

Глава МЗС наголосив, що у цьому питанні Європейському Союзу важливо зберігати єдність і не допустити розколу.

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"Час збігає. Росія продовжує отримувати гроші і інвестувати їх у війну", - попередив Кулеба про необхідність швидкого вирішення питання.

Кулеба сказав, що не вірить у те, що ЄС виключить нафтов ембарго з шостого пакету через те, що не зможе знайти рішення.

"Я вірю, що ембарго буде введено. Питання - коли і якою буде ціна", - додав міністр.

Раніше повідомлялося, що міністри закордонних справ країн ЄС, ймовірно, не зможуть розблокувати питання щодо запровадження нафтових ембарго проти Росії на зустрічі у Брюсселі 16 травня - через спротив Угорщини.

Теми: нафтаКулеба ДмитроЄСРосія
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