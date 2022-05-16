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Лишь одна страна продолжает блокировать нефтяное эмбарго – Кулеба

"Европейская правда"Понедельник, 16 мая 2022, 19:25
Дмитрий Кулеба, фото Getty Images

Введение нефтяного эмбарго против России поддерживают практически все члены ЕС, но одно государство продолжает сопротивляться.

Об этом глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил после участия в заседании министров иностранных дел ЕС, сообщает "Европейская правда".

Кулеба отметил, что заметил среди министров ЕС практически единодушную поддержку эмбарго – за исключением одной страны. Поэтому, по его словам, неизвестно, примут ли сегодня министры решение об эмбарго.

"Не будет преувеличением сказать, что есть только одна страна, которая продолжает блокировать введение нефтяного эмбарго. ЕС должен найти решение, как решить обеспокоенность этой страны и как сделать эмбарго реальностью", – отметил министр.

Он не стал озвучивать, что это за страна, однако понятно, что речь идет о Венгрии, которая публично озвучила свою оппозицию к нефтяным санкциям.

Кулеба отметил, что заметил решимость у главы дипломатии ЕС Борреля добиться введения эмбарго.

Глава МИД подчеркнул, что в этом вопросе Европейскому Союзу важно сохранять единство и не допустить раскола.

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"Время стекает. Россия продолжает получать деньги и инвестировать их в войну", - предупредил Кулеба о необходимости скорейшего решения вопроса.

Кулеба сказал, что не верит в то, что ЕС исключит нефть из шестого пакета из-за того, что не сможет найти решение.

"Я верю, что эмбарго будет введено. Вопрос - когда и какой будет цена", - добавил министр.

Ранее сообщалось, что министры иностранных дел стран ЕС, вероятно, не смогут разблокировать вопрос о введении нефтяных эмбарго против России на встрече в Брюсселе 16 мая из-за сопротивления Венгрии.

Темы: нефтьКулеба ДмитрийЕСРосcия
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