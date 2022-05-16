Лишь одна страна продолжает блокировать нефтяное эмбарго – Кулеба

Введение нефтяного эмбарго против России поддерживают практически все члены ЕС, но одно государство продолжает сопротивляться.

Об этом глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил после участия в заседании министров иностранных дел ЕС, сообщает "Европейская правда".

Кулеба отметил, что заметил среди министров ЕС практически единодушную поддержку эмбарго – за исключением одной страны. Поэтому, по его словам, неизвестно, примут ли сегодня министры решение об эмбарго.

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"Не будет преувеличением сказать, что есть только одна страна, которая продолжает блокировать введение нефтяного эмбарго. ЕС должен найти решение, как решить обеспокоенность этой страны и как сделать эмбарго реальностью", – отметил министр.

Он не стал озвучивать, что это за страна, однако понятно, что речь идет о Венгрии, которая публично озвучила свою оппозицию к нефтяным санкциям.

Кулеба отметил, что заметил решимость у главы дипломатии ЕС Борреля добиться введения эмбарго.

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Глава МИД подчеркнул, что в этом вопросе Европейскому Союзу важно сохранять единство и не допустить раскола.

"Время стекает. Россия продолжает получать деньги и инвестировать их в войну", - предупредил Кулеба о необходимости скорейшего решения вопроса.

Кулеба сказал, что не верит в то, что ЕС исключит нефть из шестого пакета из-за того, что не сможет найти решение.

"Я верю, что эмбарго будет введено. Вопрос - когда и какой будет цена", - добавил министр.

Ранее сообщалось, что министры иностранных дел стран ЕС, вероятно, не смогут разблокировать вопрос о введении нефтяных эмбарго против России на встрече в Брюсселе 16 мая из-за сопротивления Венгрии.