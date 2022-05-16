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Країни ЄС готові взятись за сьомий пакет санкцій проти РФ – Кулеба

"Європейська правда"Понеділок, 16 травня 2022, 19:45

Країни ЄС висловили готовність розпочати підготовку сьомого пакету санкцій проти Росії як тільки буде затверджено шостий пакет.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", заявив глава МЗС Дмитро Кулеба у Брюсселі після участі в засідання ради міністрів закордонних справ країн ЄС.

"Я ціную готовність всіх держав-членів, які висловили готовність розпочати роботу над сьомим пакетом санкцій, як тільки буде прийнятий шостий пакет. Це надихає" - сказав Кулеба.

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Міністр розповів, що представив міністрам закордонних справ низку пропозицій, які санкції можуть увійти до сьомого пакету.

"Одну з цих опцій може бути підсумовано в трьох словах: вбийте російський експорт. Коли поглянемо на структуру економіки, то бачимо, що поки Росія експортує свій газ, нафту та інші товари, такі як залізні та інші матеріали, вона матиме гроші для продовження війни" - зазначив Кулеба.

"Щоб зупинити російську військову машину, ми повинні позбавити Путіна грошей. Це те, що його турбує: гроші і владя, якщо ми заберемо його гроші, йому залишиться влада з порожніми кишенями. Це справді єдиний шлях зупинити війну: позбавити його доходів" - наголосив він.

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Як повідомлялося, на зустрічі у понеділок міністри закордонних справ країн ЄС не змогли досягти домовленості щодо шостого пакету санкцій і нафтового ембарго, зокрема.

Кулеба заявив, що санкції продовжує блокувати лише одна держава.

Теми: ЄСсанкції
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