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Страны ЕС готовы приступить к седьмому пакету санкций против РФ – Кулеба

"Европейская правда"Понедельник, 16 мая 2022, 19:45

Страны ЕС выразили готовность начать подготовку седьмого пакета санкций против России, как только будет утвержден шестой пакет.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", заявил глава МИД Дмитрий Кулеба в Брюсселе после участия в заседании совета министров иностранных дел стран ЕС.

"Я ценю готовность всех государств-членов, выразивших готовность начать работу над седьмым пакетом санкций, как только будет принят шестой пакет. Это вдохновляет" - сказал Кулеба.

Министр рассказал, что представил министрам иностранных дел ряд предложений, которые могут войти в седьмой пакет.

"Одна из этих опций может быть суммирована в трех словах: убейте российский экспорт. Когда посмотрим на структуру экономики, то видим, что пока Россия экспортирует свой газ, нефть и другие товары, такие как железные и другие материалы, у нее будут деньги для продолжения войны" - отметил Кулеба.

"Чтобы остановить российскую военную машину, мы должны лишить Путина денег. Это то, что его беспокоит: деньги и власть, если мы заберем деньги, ему останется власть с пустыми карманами. Это действительно единственный путь остановить войну: лишить его доходов", - подчеркнул он.

Как сообщалось, на встрече в понедельник министры иностранных дел стран ЕС не смогли достичь договоренности по шестому пакету санкций и нефтяному эмбарго, в частности.

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Кулеба заявил, что санкции продолжает блокировать только одно государство.

Темы: ЕСсанкции
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