Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Страны ЕС готовы приступить к седьмому пакету санкций против РФ – Кулеба

"Европейская правда"Понедельник, 16 мая 2022, 19:45

Страны ЕС выразили готовность начать подготовку седьмого пакета санкций против России, как только будет утвержден шестой пакет.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", заявил глава МИД Дмитрий Кулеба в Брюсселе после участия в заседании совета министров иностранных дел стран ЕС.

"Я ценю готовность всех государств-членов, выразивших готовность начать работу над седьмым пакетом санкций, как только будет принят шестой пакет. Это вдохновляет" - сказал Кулеба.

Реклама:

Министр рассказал, что представил министрам иностранных дел ряд предложений, которые могут войти в седьмой пакет.

"Одна из этих опций может быть суммирована в трех словах: убейте российский экспорт. Когда посмотрим на структуру экономики, то видим, что пока Россия экспортирует свой газ, нефть и другие товары, такие как железные и другие материалы, у нее будут деньги для продолжения войны" - отметил Кулеба.

"Чтобы остановить российскую военную машину, мы должны лишить Путина денег. Это то, что его беспокоит: деньги и власть, если мы заберем деньги, ему останется власть с пустыми карманами. Это действительно единственный путь остановить войну: лишить его доходов", - подчеркнул он.

ВИДЕО ДНЯ

Как сообщалось, на встрече в понедельник министры иностранных дел стран ЕС не смогли достичь договоренности по шестому пакету санкций и нефтяному эмбарго, в частности.

Кулеба заявил, что санкции продолжает блокировать только одно государство.

Темы: ЕСсанкции
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин

Риск задержки соцвыплат есть в долгосрочной перспективе – Свириденко

По мнению Туска блокада украинской границы скоро прекратится

Украинцы больше всего доверяют Зеленскому и Киму, не доверяют − Бойко и Тимошенко

Россияне расстреляли украинских военнопленных под Запорожьем

Все новости...
ЕС
ЕС осудил российские псевдовыборы на оккупированных территориях Украины
Правящая партия Грузии запускает процедуру импичмента президентки за турне в ЕС
Боррель: Украина должна стать членом ЕС, хорошо бы зафиксировать "горизонт" для новых членов
Последние новости
19:45
Защитники сдерживают россиян возле Марьинки, в районе Авдеевки штурмы не стихают - Генштаб
19:45
В 5 раз больше БРТов − Камышин рассказал о производстве бронетехники
19:37
В Украине обнаружили еще трех инфицированных субвариантом COVID-19 "Пирола" – Кузин
19:37
Пожар в гостевом доме в Румынии: уже семеро погибших
19:31
Кабмин продлил действие фиксированного тарифа на электричество для населения еще на 4 месяца
19:14
Украина запустила серийное производство аналога "Шахеда"
19:11
Правительство одобрило соглашение с Румынией о признании образовательных документов
19:07
ВАКС взял под стражу подозреваемого по делу Госспецсвязи
18:59
Государство начало погашение долга по проектам, поддержанным Украинским институтом книги
18:57
фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой
Все новости...
Реклама: