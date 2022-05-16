Кулеба розповів про хід переговорів з державами ЄС про статус кандидата для України

Глава МЗС України Дмитро Кулеба розповів про хід переговорів з міністрами закордонних справ Євросоюзу на зустрічі у понеділок щодо надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС.

Про це міністр зазначив під час спілкування з журналістами в Брюсселі, повідомляє "Європейська правда".

"Я запевнив держави-члени, що ми сьогодні перебуваємо в унікальному політичному моменті, коли громадська думка в Україні і державах ЄС рекордно висока на користь подальшої євроінтеграції України", - сказав Кулеба.

Він додав, що Україна не говорить про негайне членство у блоці, але вірить, що нині немає раціональних аргументів проти надання їй кандидатського статусу.

Кулеба зазначив, що не отримав від міністрів обіцянки надати Україні статус кандидата в кінці червня на саміті лідерів ЄС, але, за його словами, жодна держава-член відкрито не виступила проти цього.

"Я знаю країни, які надзвичайно підтримують це рішення, і я знаю тих, хто стежить за розвитком подій та ухвалить своє рішення ближче до дати", - зазначив глава МЗС.

як повідомлялося, Європейська комісія 8 або 15 червня представить свій висновок щодо заявки України, Молдови та Грузії на отримання статусу кандидата на вступ в Євросоюз.

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Саміт лідерів ЄС, де обговорять подальшу євроінтеграцію України, відбудеться 25-26 червня.

28 лютого, за 4 дні після початку російської агресії, Україна офіційно подала до Брюсселя заявку про вступ до ЄС та висловила сподівання, що ЄС, зважаючи на обставини, зможе швидко розпочати процедуру.

Детально процедуру вступу України до ЄС читайте у статті Кандидатський максимум: як Єврокомісія планує просувати Україну до членства у ЄС.