Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Кулеба рассказал о переговорах с ЕС о статусе кандидата для Украины

"Европейская правда"Понедельник, 16 мая 2022, 20:50

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба рассказал о ходе переговоров с министрами иностранных дел Евросоюза на встрече в понедельник по предоставлению Украине статуса кандидата на вступление в ЕС.

Об этом министр отметил во время общения с журналистами в Брюсселе, сообщает "Европейская правда".

"Я заверил государства-члены, что мы сегодня находимся в уникальном политическом моменте, когда общественное мнение в Украине и государствах ЕС рекордно высокое в пользу дальнейшей евроинтеграции Украины", - сказал Кулеба.

Он добавил, что Украина не говорит о немедленном членстве в блоке, но верит, что нет рациональных аргументов против предоставления ей кандидатского статуса.

Кулеба отметил, что не получил от министров обещания предоставить Украине статус кандидата в конце июня на саммите лидеров ЕС, но, по его словам, ни одно государство-член открыто не выступило против этого.

"Я знаю страны, которые чрезвычайно поддерживают это решение, и я знаю тех, кто следит за развитием событий и примет свое решение поближе к дате", - отметил глава МИД.

Как сообщалось, Европейская комиссия 8 или 15 июня представит свое заключение по заявке Украины, Молдовы и Грузии на получение статуса кандидата на вступление в Евросоюз.

ВИДЕО ДНЯ

Саммит лидеров ЕС, где обсудят дальнейшую евроинтеграцию Украины, состоится 25-26 июня.

Напомним, 28 февраля, через четыре дня после начала российской агрессии, Украина официально подала в Брюссель заявку о вступлении в ЕС и выразила надежду, что ЕС, ввиду обстоятельств, сможет быстро начать процедуру.

Подробно процедуру вступления Украины в ЕС читайте в статье Кандидатский максимум: как Еврокомиссия планирует продвигать Украину к членству в ЕС.

Темы: ЕСКулеба Дмитрий
Главное сегодня

Враг понес потери и отошел на северодонецком направлении – сводка

Оккупанты снова ударили по военному объекту во Львовской области – ОВА

Гарнизон "Мариуполь" выполнил задачу, приказано сохранить жизнь – Генштаб

Путин планирует операции на Донбассе на уровне полковника или бригадного генерала – СМИ

"Доброй охоты": ПВО уничтожает штурмовик, ракету и три беспилотника РФ

Путин говорит мировым лидерам, что для переговоров с Зеленским еще не время - ОП

Все новости...
ЕС
Страны ЕС готовы приступить к седьмому пакету санкций против РФ – Кулеба
Лишь одна страна продолжает блокировать нефтяное эмбарго – Кулеба
Боррель рассказал, на какое оружие для Украины пойдут новые 500 млн евро от ЕС
Последние новости
07:25
Канада готова помочь судами для экспорта украинского зерна
07:04
Враг понес потери и отошел на северодонецком направлении – сводка
06:52
Под Макаровым в Киевской области обнаружили еще одно массовое захоронение
06:32
Из-за зверств россиян в Украине Сенат США готовит новый закон о военных преступлениях – СМИ
05:43
США готовят пакет на $11 миллиардов для борьбы с рисками голода в мире
05:08
Япония подписала кредитное соглашение с Украиной на $100 млн
04:38
Пакет помощи Украине на $40 млрд прошел процедурное голосование в Сенате США
03:48
Боррель: ЕС поможет Украине экспортировать заблокированное россиянами зерно
02:51
Возле Чернобыевки уничтожен вражеский состав горюче-смазочных материалов - ОК "Юг"
02:10
ЕС утвердил €500 миллионов новой помощи Украине
Все новости...