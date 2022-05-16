Кулеба рассказал о переговорах с ЕС о статусе кандидата для Украины

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба рассказал о ходе переговоров с министрами иностранных дел Евросоюза на встрече в понедельник по предоставлению Украине статуса кандидата на вступление в ЕС.

Об этом министр отметил во время общения с журналистами в Брюсселе, сообщает "Европейская правда".

"Я заверил государства-члены, что мы сегодня находимся в уникальном политическом моменте, когда общественное мнение в Украине и государствах ЕС рекордно высокое в пользу дальнейшей евроинтеграции Украины", - сказал Кулеба.

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Он добавил, что Украина не говорит о немедленном членстве в блоке, но верит, что нет рациональных аргументов против предоставления ей кандидатского статуса.

Кулеба отметил, что не получил от министров обещания предоставить Украине статус кандидата в конце июня на саммите лидеров ЕС, но, по его словам, ни одно государство-член открыто не выступило против этого.

"Я знаю страны, которые чрезвычайно поддерживают это решение, и я знаю тех, кто следит за развитием событий и примет свое решение поближе к дате", - отметил глава МИД.

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Как сообщалось, Европейская комиссия 8 или 15 июня представит свое заключение по заявке Украины, Молдовы и Грузии на получение статуса кандидата на вступление в Евросоюз.

Саммит лидеров ЕС, где обсудят дальнейшую евроинтеграцию Украины, состоится 25-26 июня.

Напомним, 28 февраля, через четыре дня после начала российской агрессии, Украина официально подала в Брюссель заявку о вступлении в ЕС и выразила надежду, что ЕС, ввиду обстоятельств, сможет быстро начать процедуру.

Подробно процедуру вступления Украины в ЕС читайте в статье Кандидатский максимум: как Еврокомиссия планирует продвигать Украину к членству в ЕС.