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Частина людей, яких депортували в РФ з Ізюма, вирвалися в Україну

Світлана КізіловаПонеділок, 16 травня 2022, 20:56
Зруйновані будинки в Ізюмі. Фото: Володимир Мацокін

Частина жителів Ізюма, яких російські військові депортували на територію РФ, змогли повернутися до України через країни Європейського Союзу.

Джерело: начальник відділу Ізюмської міськради Максим Стрельник, якого цитує Суспільне

Пряма мова: "Ми знаємо про випадки, коли людей насильно депортували, вивозили на територію РФ. Наші жителі, громадяни України, перейшли кордон на КПП "Чугуновка", й після цього їх доправили у Бєлгород, пізніше вони проходили так звані фільтраційні табори, з ними спілкувалися (російські) спецслужби, вирішувалася подальша доля на території РФ.

Деякі з цих людей поїхали до родичів, які у них є в Росії. Частина людей перейшла кордон з ЄС у країнах Балтії, й через Естонію, Латвію, Литву, Польщу вони змогли повернутися в Україну".

Деталі: За словами Стрельника, на 16 травня в Ізюмі залишаються понад 15 тисяч жителів, в проханні евакуювати людей окупанти відмовляють.

"Російські окупанти активізували свою радіоелектронну боротьбу, все рідше місцеві можуть додзвонитися до рідних, волонтерів, місцевої влади. У місті — гуманітарна катастрофа. Понад тиждень окупанти забороняють залишати Ізюм навіть власним транспортом. До цього така можливість була певними маршрутами. Зараз місто повністю заблоковане", — констатував він.

Теми: депортація окупаціяРосіяХарківська область
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